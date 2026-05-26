Искусство переобувания

«Эконика» может возобновить производство мужской обуви, от которого сеть отказалась еще в 2011 году. Компания уже подала заявку на регистрацию новых товарных знаков в премиальном сегменте. Дорогая мужская обувь — одна из тех ниш, где спрос сегодня опережает предложение, отмечают эксперты.

Российская сеть премиальной обуви «Эконика» может возобновить производство мужской линейки товаров. Заявку на регистрацию товарных знаков ekonika man и ekonika men подала «УК группы Новард», управляющая брендом. Под этим названием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. «Компания рассматривает разные направления развития бренда»,— сообщили “Ъ” в «Эконике».

Российский бренд «Эконика» был основан в 1992 году и входит в портфель инвестиционной группы «Новард». Сейчас у сети более 100 магазинов в РФ. Доля «Эконики» на рынке женской обуви (без учета спортивной) в стране в 2025 году составила 5%, по данным Infoline. Основные совладельцы бренда — Андрей Илиопуло, доля которого в «УК группы Новард» составляет 52,4%, Вадим Кириллов (19%), Сергей Саркисов (18,6%) и Алексей Костюшкин (8,7%). Основное операционное юрлицо сети — ООО «Эсперанс», выручка которого в 2025 году составила 18,2 млрд руб., что на 11,3% больше год к году, чистая прибыль — 2,9 млрд руб., рост на 9%.

До этого у «Эконики» были мужские коллекции, но в 2011 году сеть решила сосредоточиться исключительно на товарах для женщин. Тогда вице-президент «Эконики» Сергей Саркисов пояснял «Ведомостям»: это связано с тем, что женщины покупают более дорогую обувь и делают это значительно чаще мужчин.

Мужская обувь в премиальном сегменте — одна из тех ниш, где спрос сегодня опережает предложение, считает фешен-аналитик Ольга Штейнберг. Особенно недостаток ассортимента заметен в классических и полуклассических моделях, поясняет она. Расширение ассортимента за счет мужской линейки позволит компании охватить сегмент, который ранее начали занимать конкуренты, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Сложностью для сети может стать само восприятие бренда, считает госпожа Штейнберг. «Эконика» — традиционно женский бренд с очень конкретной идентичностью. Если на первом этапе мужскую аудиторию будет приводить сама женщина—постоянная клиентка, то потом «Эконике» все равно потребуются дополнительные маркетинговые инвестиции, поясняет эксперт.

Российские производители обуви сейчас сталкиваются с падением спроса на свою продукцию из-за сберегательной модели потребления населения, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Согласно «Сбер Индексу», номинальные расходы потребителей на одежду, обувь и аксессуары в апреле 2026 года сократились на 10,6% год к году. Это привело и к заметному спаду производства: по данным Росстата, в январе—марте этого года в стране произведено 27,2 млн пар обуви, что на 7,8% ниже показателя годом ранее.

Этот рынок в последнее время столкнулся с массовыми закрытиями магазинов вследствие финансовых проблем. В 2024 году прекратил работу «Юничел» в Златоусте и Оренбурге, в Брянске закрылась Francesco Donni. В 2026 году с массовыми исками от собственников торгцентров, пытающихся взыскать долги по аренде, столкнулись сети Zenden и Ralf Ringer (см. “Ъ” от 18 марта и 10 апреля).

Алина Мигачёва, Виктория Колганова