СКР возбудил дело в связи с попаданием БПЛА в дата-центр «Яндекса»
08.10.2026, 18:54
Украинский БПЛА ударил по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. Деятельность центра была приостановлена, сообщалось о сбое в части сервисов компании. Следственный комитет России (СКР) расследует удар по центру как теракт.
Официально об «инциденте, который затронул часть инфраструктуры» в дата-центре в Сасово, пресс-служба «Яндекса» сообщила 8 октября около 8:00. Но Yandex Cloud Alerts, информирующий о проблемах с доступностью сервисов, сообщил о нарушении в зоне доступности ru-central-b (дата-центр в Центральном федеральном округе) ранее, в 1:44.
Дата-центр «Яндекса» в Сасово запустили в 2014 году. Частично он располагается на территории бывшего завода «Саста», производившего трубонарезные станки. Для подключения серверов к единой сети «Яндекс» проложил несколько линий оптической связи между Москвой и Сасово.
Позже тот же ресурс сообщил, что причиной инцидента стал пожар, возникший в результате атаки БПЛА на дата-центр. По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, системы ПВО ночью сбили в небе над регионом 2 дрона (всего Минобороны сообщало о перехвате 399 украинских дронов в ночь на 8 октября над российскими регионами). Глава региона также подтвердил «возгорание кровли одного из предприятий». Пострадавших в результате атаки не было.
Работа центра была полностью остановлена, команда компании лимитировала создание ресурсов в облачной инфраструктуре. Пресс-служба «Яндекса» также предупредила о возможных проблемах с доступом к ряду сервисов компании. Так, утром пользователи жаловались на сбои «Яндекс Почты». Через несколько часов компания сообщила “Ъ” об устранении проблем.
Кроме того, сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН сообщил о сбоях в работе сайта и приложения «в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера». В подмосковном отделении Минтранса объявляли, что пассажирам недоступна покупка автобусных билетов через интернет из-за приостановки работы дата-центра, обеспечивавшего работу сервиса онлайн-покупки. Также не открывались сайты девелоперских компаний А101, «Гранель», «Брусника» и оператора электронного документооборота ГК «Астрал». Пресс-служба РЖД публиковала сообщение о том, что у ряда пользователей сайт может загружаться дольше обычного в связи с «работой внешних сервисов».
Проблемы на какое-то время появлялись в течение дня. Примерно в 16:00 сбой затронул работу СМИ: у пользователей не открывались сайты «Ведомостей», «ИС Вести», РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и “Ъ”. Кроме того, проблемы с работой наблюдались у онлайн-кинотеатров IVI и Kion, соцсети «ВКонтакте», поисковика Google и др.