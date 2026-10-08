Процесс обещал быть камерным

Следствие считает, что с конца 2022-го по середину 2025 года Вячеслав Степченко продавал администратору специализирующегося на криминале портала «Конкретно.ру» Александру Семенову оперативные сводки и доступ к архивам камер видеонаблюдения. Общая сумма — не менее 660 тыс. рублей. Господин Иванов вину не признал и заявил, что в его действиях нет вменяемого состава, а самого события преступления не было. Дело, напомним, возбудили в ноябре 2025 года — по данным СМИ, сразу после допроса Сергея Иванова. Изначально он был свидетелем, а подозреваемым стал через две недели — после задержания Вячеслава Степченко. Сам экс-работник телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Иванов утверждает, что показаний против экс-пресс-секретаря полиции не давал.