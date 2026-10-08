Процесс обещал быть камерным
Стартовавший суд по делу бывшего пресс-секретаря петербургского главка полиции Степченко пройдет без слушателей
08.10.2026, 19:03
В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела некогда начальника управления информации ГУ МВД России по региону Вячеслава Степченко. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались администратор интернет-ресурса «Конкретно.ру» Александр Семенов и экс-сотрудник телеканала «78» Сергей Иванов. Следствие считает, что бывший пресс-секретарь полиции продавал оперативные сводки и видео из камер наблюдения. Процесс закрыли от слушателей по просьбе обвиняемого Степченко. Однако многие напрямую связанные с данным делом обстоятельства были опубликованы в соцсетях господина Иванова, выступившего против удаления прессы.
Первое слушание по существу в Московском районном суде города началось с того, что зал заседаний не смог вместить всех желающих присутствовать представителей прессы. Затем после дежурных процедурных вопросов судья Рада Гридяева сообщила, что поступило ходатайство со стороны защиты Вячеслава Степченко и Александра Семенова, в котором содержалась просьба закрыть весь процесс от слушателей. В качестве аргументов заявлялось, что в материалах будут звучать оперативные сводки, данные о несовершеннолетних и медицинские сведения.
Сергей Иванов и его адвокат настояли на публичном процессе, но, увы, остались в меньшинстве. Прокурор прошение поддержала, судья согласилась.
Следствие считает, что с конца 2022-го по середину 2025 года Вячеслав Степченко продавал администратору специализирующегося на криминале портала «Конкретно.ру» Александру Семенову оперативные сводки и доступ к архивам камер видеонаблюдения. Общая сумма — не менее 660 тыс. рублей. Господин Иванов вину не признал и заявил, что в его действиях нет вменяемого состава, а самого события преступления не было. Дело, напомним, возбудили в ноябре 2025 года — по данным СМИ, сразу после допроса Сергея Иванова. Изначально он был свидетелем, а подозреваемым стал через две недели — после задержания Вячеслава Степченко. Сам экс-работник телеканалов «78» и «Санкт-Петербург» Иванов утверждает, что показаний против экс-пресс-секретаря полиции не давал.
Бывшему начальнику управления петербургского главка, который находится под домашним арестом, инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконную передачу информации, содержащую персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Александру Семенову — дачу взятки и незаконное распространение информации, ему назначен запрет определенных действий. Сергей Иванов обвиняется в создании системы для незаконного распространения информации и находится под подпиской о невыезде.
Последний в сентябре этого года создал отдельный канал в Telegram и паблик в соцсети VK, где размещается информация о данном деле, включая выдержки из протоколов допросов. О себе он, к слову, там иногда говорит в третьем лице.
В частности, в сетевом сообществе отмечается, что по версии следствия, обвиняемые имели преступную цель — обнародование данных несовершеннолетних в самих публикациях и телесюжетах, что в принципе невозможно без редакторов и других журналистов, работающих в изданиях. При такой постановке вопроса в сговоре с фигурантами должны быть еще и сотрудники различных изданий, которым, как утверждает автор и передавались полицейские сводки: Анна Живова, Александр Сердюков, Алексей Сухоруков (все — телеканал «78»), Тимофей Шабаршин («МК в Санкт-Петербурге») и «многие другие журналисты, кто занимается непосредственно подготовкой и выпуском новостей».
Далее он пишет, что записи с камер наружного наблюдения всегда представляли для журналистов особый интерес, но после того, как пресс-служба ГУ МВД получила официальные учетные записи для входа в систему архивов Городского мониторингового центра, она, с его слов, «установила фактически свою монополию на сбыт самого продукта».
«На практике это выглядело так: те СМИ, которые представляли интерес для Степченко и для пресс-службы в целом, получали видосы быстро и без лишней волокиты, а те СМИ, которые были, как бы, на дальней дистанции, сталкивались с институтом бюрократии. Эта ситуация породила дефицит продукта, для отдельно взятых СМИ, но именно в этих условиях работал и чувствовал себя как рыба в воде обвиняемый Сергей Иванов»,— сказано в одном из постов.
После того, как обвиняемый Иванов изначально получил отказ от Степченко по поводу записей с камер, продолжает автор, тот послал «обкашливать вопросики» своего знакомого — экс-главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева (в марте этого года этот медиаменеджер получил 7,5 года за вымогательство, после чего заключил контракт с Минобороны). Задача у него была — договориться с полицейским, чтобы тот на постоянной и бесплатной основе предоставлял ему видео.
«Я со своей стороны добавлял бы в бюджет его редакции по 20 тыс. рублей ежемесячно. Метелев… замкнул Степченко на Александра Семенова… Дальше было делом техники. Я мониторил новостные ленты и в нужный момент закидывал вводные Семенову — в том числе из сводок. Тот передавал их ничего не подозревающему Степченко. Степченко, следуя договоренностям с Метелевым, скидывал видео Семенову, а Семенов — мне»,— описал подсудимый схему получения данных о происшествиях. Он допустил, что по отношению к господину Степченко все это было «не совсем красиво», но тут же риторически вопросил: «А что бы сделали вы на моем месте? Отказались от зарплаты и уволились?»
На вопрос «Ъ Северо-Запад», корректно ли информацию из данного сообщества использовать как позицию его защиты в суде, коли процесс будет проходить за закрытыми дверями, Сергей Иванов ответил: «Разумеется. Можно даже было не спрашивать меня об этом».
Примечательно, что историю о задержании полицейского пресс-секретаря инициировал при содействии ФСБ руководитель Главного следственного управления СКР по Петербургу Павел Выменец, заметив, что публикации некоторых изданий почти дословно повторяют суточную сводку происшествий. «Этот человек каждый день нас продавал и предавал»,— заявил в интервью «Российской газете» генерал-лейтенант юстиции.