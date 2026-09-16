Брал не корысти ради

В суд поступило уголовное дело бывшего начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника Вячеслава Степченко, а также журналистов Александра Семенова и Сергея Иванова. По данным обвинения, офицер за 20 тыс. руб. в месяц предоставлял работникам СМИ оперативные данные. Бывший пресс-секретарь вину признает, но утверждает, что действовал не из корысти, а из служебных интересов: делясь эксклюзивной информацией с изданием «Конкретно.ру», он таким образом хотел воздействовать на региональное медиаполе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Степченко

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Вячеслав Степченко

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга 14 сентября зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего начальника управления общественных связей ГУ МВД России по региону Вячеслава Степченко, экс-администратора портала «Конкретно.ру» Александра Семенова и Сергея Иванова, в разное время работавшего на телеканалах «78» и «Санкт-Петербург». Господину Степченко вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконное использование компьютерной информации с персональными данными (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Господин Семенов обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а вместе с господином Ивановым — в том же незаконном использовании персональных данных. Дело уже передано для рассмотрения судье Раде Гридяевой, однако дата первого заседания еще не назначена.

Вячеслав Степченко отвечал за связи с общественностью в петербургском главке около 20 лет. До этого работал в отделе права «Росбалта», был пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко и сотрудником Федеральной миграционной службы в Москве. Он был задержан в ноябре прошлого года и отправлен под домашний арест. Александра Семенова задержали 31 октября того же года. Сергей Иванов изначально проходил по делу свидетелем, но позже его статус изменился. В СМИ тогда появились сообщения, что пресс-секретаря Степченко якобы взяли на основании показаний господина Семенова, но последний это отрицал.

По данным следствия, полицейский получал деньги от журналистов с ноября 2022-го по июль 2025 года, по 20 тыс. руб. в месяц. В обмен он предоставлял им оперативную информацию.

В общей сложности незаконный доход пресс-секретаря составил «не менее 660 тыс. руб.».

Ранее при избрании ему меры пресечения бывший сотрудник полиции заявил суду, что пошел на неформальный контакт с «Конкретно.ру» не из корыстных соображений, а ради решения поставленных перед ним служебных задач — пресс-секретарь хотел держать под контролем публикации одного из ведущих изданий города, специализирующихся на криминальной тематике. Господин Степченко пояснил, что предоставлял оперативные сводки с условием, чтобы на портале публиковалось только то, что входит в его служебные интересы. Фигурант подчеркнул, что за все время приватного сотрудничества с журналистами на портале ни разу не появились ни персональные данные, ни какая-либо закрытая информация.

Фигурант также утверждает, что полученные от журналистов деньги он не клал себе в карман — все шло на нужды пресс-службы.

При этом обвиняемый признает, что с точки зрения закона он получал взятки, поэтому полковник сразу пошел на сотрудничество со следствием, дав признательные показания. «На протяжении всех этих 20 лет я руководствовался исключительно служебными интересами… Я совершил преступление, но я не плохой человек»,— сказал в суде офицер.

Вячеслава Степченко уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Однако в мае этого года заместитель генпрокурора Николай Винниченко обратился в Смольнинский райсуд Петербурга с иском, посчитав, что формулировка должна быть другой: по закону, если сотрудник полиции не принял мер для предотвращения конфликта интересов и урегулирования его, то его должны уволить «в связи с утратой доверия». Истец просит суд обязать МВД заменить текст в соответствующем приказе и в трудовой книжке. Решение по иску суд пока не принял, очередное заседание назначено на 28 сентября.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург