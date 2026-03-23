Удалил публикацию — получил статью

В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию Александра Гладышева, проходившего сообщником главреда портала «Конкретно.ру» Кирилла Метелева, производство в отношении которого было приостановлено из-за его ухода на фронт. Обвинение полагает, что жертвой фигурантов стала экс-кандидат в губернаторы Мария Михайлова, которую ранее связывали с пригожинской «фабрикой троллей». Медиаменеджеры, по версии следствия, требовали деньги за удаление негативных публикаций, а, получив часть суммы, были задержаны силовиками.

В суде Александр Гладышев вину не признал. С него также взыскали 100 тыс. рублей по гражданскому иску

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, Выборгский райсуд приговорил Александра Гладышева к 7,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у Марии Михайловой, которая два года назад выдвигалась в губернаторы Петербурга от партии «Родина», но в итоге снялась с выборов в пользу действующего градоначальника Александра Беглова. Подсудимому также назначили штраф в размере 200 тыс. рублей и запретили на два года администрировать сайты. Сторона обвинения утверждает, что в мае — июне 2024 года Гладышев вместе с главным редактором «Конкретно.ру» Кириллом Метелевым требовал от экс-кандидатки $15 тыс. за удаление негативных статей, но в ходе переговоров сумма был снижена до 10 тысяч.

Метелев, которого следствие считает организатором группы, был соучредителем журнала «Оперативное прикрытие» и издателем газеты «Версия в Питере». Гладышева он привлек как специалиста по администрированию сайтов.

19 июня 2024 года Кирилл Метелев получил от представителей Михайловой, действовавших под контролем оперативников, более 1 млн рублей, после чего, согласно материалам дела, Гладышеву было дано указание снять спорные публикации. В частности, один из материалов назывался «Призрак Пригожина "накрыл сетью" Патрушева и Нечаева». В нем госпожу Михайлову, помимо прочего, причисляли к структурам погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина: там говорилось, что создатель ЧВК «Вагнер» и медиагруппы «Патриот» привлек ее к организации работы «фабрики троллей» для проведения атак на «независимые СМИ». В публикации экс-кандидатку в градоначальники также нарекли «спойлером». В настоящее время Мария Михайлова возглавляет ИТ-компанию RC Group и технопарк «ИнФинТех», а также руководит благотворительным фондом, который занимается поддержкой участников СВО.

В октябре прошлого года суд приостановил производство по делу господина Метелева в связи с заключением им контракта на службу в зоне СВО. Ранее журналист и его адвокаты утверждали, что деньги ему предложила сама госпожа Михайлова в качестве пожертвования на нужды военнослужащих.



В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Кирилл Метелев связал свое преследование с профессиональной деятельностью: почти 30 лет он писал на острые темы, привлекая к ситуациям внимание властей и правоохранительных органов. Медиаменеджер пояснил: госпожа Михайлова хотела заключить с ним контракт на информационное сотрудничество, а в статьях, подчеркнул он, было сказано про неуместность использования в предвыборной агитации однофамильцев лиц из высших эшелонов власти.

В суде Александр Гладышев вину не признал. С него также взыскали 100 тыс. рублей по гражданскому иску. Сторона защиты настаивает, что подсудимый работал в «Конкретно.ру» только как системный администратор и выполнял лишь техническую функцию, следуя указаниям Кирилла Метелева.

Андрей Кучеров