Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира заработают более $900 млн

Несмотря на формальное увеличение поступлений, доходы супербогатых футболистов практически не изменились. Это связано с тем, что большинство из них не меняли клубы и не подписывали новые контракты. В рейтинге присутствует только один игрок, что-то поменявший в карьере,— Мохамед Салах. По завершении прошлого сезона он покинул «Ливерпуль». Предполагалось, что карьеру он продолжит или в американской MLS, или в Саудовской Аравии, но вместо этого египтянин оказался в довольно скромном турецком «Трабзонспоре». В «Ливерпуле» Салах в свой последний сезон получил около $35 млн. В «Трабзонспоре» ему дали по $19,7 млн за каждый из двух сезонов, на которые рассчитан контракт. Однако на деле зарабатывает он значительно больше. Помимо бонусов за спортивные достижения Салаху также полагается 20% от выручки клубных магазинов с продаж любой атрибутики и товаров, связанных с его именем. По оценке Sportico, это будет приносить еще не менее $20 млн в год. В итоге с $40 млн форвард занял десятое место в рейтинге.