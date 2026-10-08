Десять наиболее высокооплачиваемых футболистов мира заработают более $900 млн
08.10.2026, 18:44
Портал Sportico 7 октября опубликовал традиционный рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Подход Sportico отличается тем, что издание концентрируется, по сути, на попытке предсказать доходы за текущий сезон. Подсчеты, в которых учитываются зарплаты игроков, вероятные премиальные, которые они получат (зависят от спортивных результатов), доходы от рекламных контрактов, показывают, что в сезоне-2026/27 десять богатейших игроков мира станут богаче еще на $935 млн. Это рекордный показатель. Прежнее достижение было установлено в прошлом сезоне — $924 млн.
Несмотря на формальное увеличение поступлений, доходы супербогатых футболистов практически не изменились. Это связано с тем, что большинство из них не меняли клубы и не подписывали новые контракты. В рейтинге присутствует только один игрок, что-то поменявший в карьере,— Мохамед Салах. По завершении прошлого сезона он покинул «Ливерпуль». Предполагалось, что карьеру он продолжит или в американской MLS, или в Саудовской Аравии, но вместо этого египтянин оказался в довольно скромном турецком «Трабзонспоре». В «Ливерпуле» Салах в свой последний сезон получил около $35 млн. В «Трабзонспоре» ему дали по $19,7 млн за каждый из двух сезонов, на которые рассчитан контракт. Однако на деле зарабатывает он значительно больше. Помимо бонусов за спортивные достижения Салаху также полагается 20% от выручки клубных магазинов с продаж любой атрибутики и товаров, связанных с его именем. По оценке Sportico, это будет приносить еще не менее $20 млн в год. В итоге с $40 млн форвард занял десятое место в рейтинге.
Что касается лидеров, то они те же, что и раньше. Криштиану Роналду по-прежнему остается настоящей машиной по зарабатыванию денег. Его ожидаемый доход за сезон составляет $300 млн. Он уже третий год подряд остается наиболее высокооплачиваемым спортсменом мира. Большую часть дохода португальцу принесет контракт с саудовским «Ан-Насром» — $250 млн. Еще $50 млн он получит от пула спонсоров, в который входят Nike, Panini и Whoop.