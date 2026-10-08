Производителей косметики Seahava заподозрили в создании финансовой пирамиды

Основным же фигурантом является уехавшая за границу учредитель и гендиректор фирмы Инна Богомолова. ООО «Сихэв» она основала в декабре 2022 года для выпуска натуральной косметики под брендом Seahava — в числе продуктов дезодоранты, гели для душа, скрабы для тела, соли для ванн и т. п. Продукцию своей компании госпожа Богомолова продвигала в основном через соцсети. Через них же, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, в 2024 году бизнесвумен начала активно рекламировать свои бизнес-проекты и привлекать инвесторов.