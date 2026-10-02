Евросоюз расширится потихоньку

На будущей неделе Еврокомиссия намерена рассмотреть предложения по подготовке к следующей волне расширения ЕС. По данным СМИ, процесс расширения может быть существенно реформирован. Кандидаты смогут получать отдельные преимущества интеграции до вступления, а после приема для них могут действовать временные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petar Petrov / AP Фото: Petar Petrov / AP

Предложения по новой волне расширения Еврокомиссия рассмотрит на заседании коллегии 6 октября в Страсбурге. 15–16 октября их обсудят на саммите ЕС. А в конце октября Еврокомиссия должна представить «дорожные карты» по вступлению в ЕС Албании, Молдавии, Черногории и Украины.

Детали предстоящего расширения ЕС в Брюсселе начали обсуждать еще на этой неделе. Часть из них просочилась в прессу: журналистам некоторых изданий, включая Reuters и Politico, удалось ознакомиться с рабочими документами.

Возможность присоединиться к Евросоюзу и выйти из него закреплена в основополагающих документах. По мере расширения европейского проекта ЕС неоднократно присоединял несколько стран разом. В 2004 году в Евросоюз вступили сразу десять стран: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Мальта и Кипр. Сейчас своей очереди на вступление ожидают Украина, Молдавия, Албания, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Грузия. Есть еще Турция, которая подала заявку на вступление еще в 1987 году и не отозвала ее, но переговоры с ней давно заморожены.

Одно из ключевых предложений — изменение практики принятия решений. По данным Reuters, сейчас обсуждается временное обязательство новых членов не блокировать консенсусные решения. Кроме того, Еврокомиссия может предложить механизм, который позволит квалифицированным большинством приостанавливать права новых членов, включая право голоса. Тем самым действующие страны ЕС, прежде всего Франция и Германия, рассчитывают избежать манипуляций со стороны новых участников и блокировок переговоров, если они будут не согласны с решениями. Италия, Австрия, Хорватия, Чехия, Греция, Словакия и Словения выступили против ограничения права голоса новых членов и создания «членства второго сорта».

Сейчас в Совете ЕС решения в зависимости от вопроса принимаются простым или квалифицированным большинством. В последнем случае необходимо не менее 55% стран-членов, представляющих не менее 65% населения ЕС. Решения в области общей внешней и оборонной политики в основном принимаются единогласно. Так принимались и впоследствии неоднократно продлевались санкции в отношении России.

Право вето позволяет любой стране ЕС заблокировать такое решение, проголосовав против него. В последние годы это не раз давало менее крупным странам ЕС возможность увязывать решения по внешней политике с собственными интересами. Теперь группа стран, включая Францию и Германию, предлагает расширить во внешней политике круг тем, по которым будет достаточно квалифицированного большинства голосов.

Кроме того, предполагается, что в особо чувствительных сферах, в том числе в экономике и внешней политике, новые члены должны сблизиться с ЕС еще до вступления. В обмен они смогут получить доступ к некоторым преимуществам единого рынка также до присоединения. Эту идею в том или ином виде уже давно продвигают те же западноевропейские страны, подчеркивая, что постепенное предоставление преимуществ может мотивировать кандидатов. Однако в Киеве видят и обратную сторону. Там считают, что разделение процесса вступления на дополнительные этапы может затянуть его.

Галина Дудина