ЗПИФы держатся за старое

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложениями о корректировке налогов на пассивный доход паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. Профучастники считают, что в нынешнем виде регулирование снижает интерес массового инвестора к этому инструменту, усложняет работу управляющих компаний по привлечению долгосрочного капитала в российскую экономику и может привести к оттоку средств пайщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

НАУФОР направила письмо в Минфин и ЦБ с предложениями о корректировке планируемых изменений в налогообложении паевых инвестиционных фондов (с ним ознакомился “Ъ”). Оно стало ответом на предложение Минфина ввести налог с пассивного дохода ПИФов, полученных в ходе доверительного управления (см. “Ъ” от 24 сентября). 30 сентября в Госдуму был внесен законопроект, уточнивший, что налогоплательщиками будут только закрытые и интервальные фонды, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка налога составит 15% и будет взиматься со всех пассивных доходов (купонов по облигациям, дивидендов по акциям, процентов по банковским вкладам и разным финансовым операциям, аренде, роялти).

В письме НАУФОР отмечается, что на сегодняшний день ПИФы представляют собой обособленный имущественный комплекс, который не является организацией по смыслу Налогового кодекса и платит налог на прибыль внутри фонда.

По операциям с имуществом ПИФов взимается НДС, налог на имущество и землю, но платит их управляющая компания (УК) за счет средств фонда. Появление нового налога, как отмечают профучастники, может приводить к двойному налогообложению, а также ставит в неравноправное положение пайщиков, получивших периодический доход и реализовавших или погасивших паи до выплаты дохода.

«Если внедряется нововведение, то ситуация будет такой: доход, с которого уже по факту уплачен налог, распределяется между теми, кто владеет паями на момент выплаты. УК при этом не располагает данными о статусе пайщика и не может корректно исчислить налог»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Вдобавок к этому новые нормы не разделяют квальные фонды на рыночные и нерыночные. Как отмечает исполнительный директор УК «ВИМ Инвестиции» Владимир Кириллов, рыночные ЗПИФы, в частности фонды недвижимости, стали по-настоящему массовыми на рынке коллективных инвестиций в последние годы. «В такие фонды идет активный поток средств, что сделало их источником длинных денег в российскую экономику»,— отмечает он. В большинстве случаев такие фонды выплачивают пайщикам регулярный пассивный доход, который облагается НДФЛ.

«Предлагаемый механизм, по сути, будет дублировать уже существующий процесс налогообложения, создавая нагрузку на инфраструктуру — посчитать налог при входе дохода в фонд, а потом посчитать и зачесть при выплате клиенту»,— отмечает гендиректор УК «Акцент управление активами» Андрей Огородов.

Усложняет администрирование и широта инвестиционной декларации, которая приведет к тому, что часть пассивного дохода не будет сальдирована с результатами остальных активов, входящих в ПИФ.

Профучастники выступают за сохранение действующего налогового режима для квальных ПИФов, которые удовлетворяют одному из условий. Предлагается сделать исключение для фондов со значительным числом пайщиков и небольшой концентрацией на каждого из них либо в случаях, когда значимая доля прибыли ПИФов регулярно распределяется в виде выплат промежуточного дохода или погашения паев.

НАУФОР также предлагает скорректировать налоговую базу на сопутствующие расходы, которые возникают в процессе управления активами. В частности, по страхованию имущества, процентов по кредитам и займам, вознаграждению УК и спецдепозитария и другим сопутствующим тратам. Из расчетной базы необходимо исключить пассивный доход от производных финансовых инструментов и сделок репо, учесть конструкции с владением материнской компанией через ПИФ.

«Необходимо не допускать регуляторного арбитража при налогообложении пассивных доходов ПИФов по сравнению с юридическими лицами по налогу на прибыль и предусмотреть право на переход от ежемесячного исчисления налога к ежеквартальному»,— отмечается в письме НАУФОР.

Как считают участники рынка, в противном случае введение налога на уровне фонда разрушает главное преимущество ЗПИФа — возможность реинвестировать доход без налога до момента выплаты.

«Предлагаемые изменения ведут к тому, что часть средств навсегда выбывает из инвестиционного процесса, не принося дохода ни фонду, ни его пайщикам, ни финансовому рынку, ни экономике»,— отмечает гендиректор УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных. Как считает Ирина Кривошеева, без корректировок нового налога есть реальные риски того, что часть инвесторов уйдет из фондов в другие инструменты. И в итоге рынок потеряет длинные деньги, что является одним из ключевых условий для устойчивого экономического роста и модернизации экономики.

Виталий Гайдаев