Николас Мадуро призвал американский суд снять с него все обвинения

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес призвали американский суд снять с них все обвинения в участии в наркобизнесе и терроризме. Через своего адвоката Барри Поллака господин Мадуро заявил, что он — «глава суверенного государства и поэтому обладает иммунитетом от уголовного преследования», сообщает Reuters. Бывший венесуэльский президент утверждает, что «абсолютно невиновен», а все обвинения против него «сфабрикованы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Telegram-канал Николаса Мадуро Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Telegram-канал Николаса Мадуро

Барри Поллак подал соответствующее заявление на заседании суда Манхэттена. Господин Поллак отметил, что Николас Мадуро является действующим главой государства, поэтому его не могут судить в судах других стран. По словам адвоката, действия, в которых обвиняют Николаса Мадуро, «входили в его официальные обязанности как лидера страны, поэтому судить его не за что». «Это беспрецедентное преследование нарушает абсолютный иммунитет от уголовной юрисдикции, право на который главы государств и иностранные должностные лица, действующие в своем официальном качестве, имеют на протяжении сотен лет»,— утверждает адвокат.

Как отмечает Reuters, США перестали признавать Николаса Мадуро законным лидером Венесуэлы с 2019 года. По мнению США, результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил Мадуро, были сфальсифицированы.

Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле и терроризму. С января они находятся в федеральной тюрьме Бруклина и настаивают на своей невиновности. Если им не удастся добиться закрытия дела, суд над ними начнется 1 июня 2027 года.

Алена Миклашевская