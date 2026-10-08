Мирра Андреева пробилась в полуфинал China Open и в топ-4 мирового рейтинга

Российский четвертьфинал, в котором было сыграно два тай-брейка, получился по всем параметрам неоднозначным. Обе соперницы провели матч с перепадами, то демонстрируя блестящий теннис, то допуская обидные ошибки. В первой партии Андреева вела 3:1, уступала — 3:5, но Александрова в девятом гейме не смогла взять на своей подаче ни одного очка, а затем вчистую проиграла вторую половину тай-брейка. Второй сет проходил примерно в том же ключе. Андреева имела еще более комфортный отрыв — 5:2, после чего ее соперница снова взяла четыре гейма подряд и снова не сумела подать на сет. Ну а на втором тай-брейке Андреева оставила за собой четыре последних розыгрыша. В итоге — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) за 1 час 53 минуты. По большому счету исход противостояния решило соотношение очков, выигранных ударами навылет и невынужденных ошибок: минус 4 у Александровой против плюс 7 у Андреевой.