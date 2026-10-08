Саудовская Аравия добивается отправки сирийских войск на войну с хуситами

О том, что Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов, рассказали Axios американские чиновники. По их словам, эта тема была поднята 6 октября во время переговоров в Эр-Рияде между Ахмедом аш-Шараа и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Визит сирийского лидера в королевство был посвящен вопросам двустороннего экономического сотрудничества, помощи саудовцев в восстановлении Сирии, а также проблемам региональной безопасности на фоне военного обострения в Йемене.