Саудовская Аравия добивается отправки сирийских войск на войну с хуситами
08.10.2026, 18:04
О том, что Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов, рассказали Axios американские чиновники. По их словам, эта тема была поднята 6 октября во время переговоров в Эр-Рияде между Ахмедом аш-Шараа и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Визит сирийского лидера в королевство был посвящен вопросам двустороннего экономического сотрудничества, помощи саудовцев в восстановлении Сирии, а также проблемам региональной безопасности на фоне военного обострения в Йемене.
Идея с отправкой сирийских войск на юг Аравийского полуострова исходила от саудовского правящего дома, дают понять источники Axios. За счет бойцов сирийской регулярной армии, которые продемонстрировали хорошую подготовку в ходе свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года, Эр-Рияд хочет укрепить боеспособность армии центрального правительства Йемена — слабо мотивированной, плохо обученной и сдавшей хуситам практически без боя западное побережье страны.
Сирия и Саудовская Аравия обсуждают отправку в Йемен от 10 тыс. до 20 тыс. бойцов. Речь идет о переброске дислоцированной под Дамаском 90-й дивизии и размещенной на юге Сирии 84-й дивизии.
Первое военное соединение представляет собой аналог Республиканской гвардии с функцией защиты правительственных зданий и стратегически важных объектов. Второе — ударное соединение, укомплектованное из бывших боевиков несирийского происхождения, которым не нравится прозападный курс президента аш-Шараа и которых трудно интегрировать в структуры нового государства.
Дамаск пока не дал окончательного ответа на запрос саудовского правящего дома, но он склоняется к тому, чтобы поддержать Эр-Рияд в Йемене, говорят источники.