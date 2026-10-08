В Москве показали спектакль Дмитрия Волкострелова «Контрольные отпечатки»

«Контрольные отпечатки», выпущенные режиссером прошлой весной в «Старом доме», устроены довольно просто: три актера (Алексей Ефимов, Дмитрий Иванов, Арсений Чудецкий) и три актрисы (Юлия Борщева, Лилия Мусина, Яна Погорелова) то вместе, то по очереди появляются на небольшой сцене. Стоя у микрофона или сидя за монтажным столом, в темноте или на свету, они рассказывают не только о великом Картье-Брессоне, чьи кадры проступают на молочно-белом заднике, словно в проявочной ванночке фотографа, но и о том, как сочинялся их спектакль.