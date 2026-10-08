В Волжском простились с парашютистом Сергеем Сергиенко, погибшим под Рязанью
08.10.2026, 17:35
В Волжском похоронили парашютиста-рекордсмена Сергея Сергиенко. Он погиб под Рязанью после прыжка на территории аэродрома «Крутицы», сообщили ТАСС в Федерации парашютного спорта Волгоградской области.
В ФПС рассказали, что у Сергея Сергиенко на счету было около трех тысяч прыжков. «Если кто обращался к нему за помощью, он всегда разъяснял все, объяснял, всегда приходил на помощь», — рассказал собеседник агентства.
После трагедии Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, днем 4 октября на аэродроме Крутицы в Шиловском районе 57-летний Сергей Сергиенко прыгнул с парашютом и разбился. Его успели госпитализировать, но спасти не удалось. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится экспертиза.
«Российская газета» сообщала, что ЧП произошло из-за проблем с парашютом во время прыжка. Предположительно, купол вел себя нестабильно и дернулся назад в шести метрах от земли.
На счету спортсмена — участие в ночном рекорде России, мировом рекорде во Флориде и всероссийские достижения.