Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко из Волжского погиб под Рязанью
Под Рязанью погиб обладатель российских и мировых рекордов парашютист Сергей Сергиенко из Волжского. Трагедия случилась на аэродроме «Крутицы», сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию парашютного спорта Волгоградской области.
Фото: Западное МСУТ СК России
После гибели парашютиста-рекордсмена завели уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
По данным следствия, днем 4 октября на аэродроме Крутицы в Шиловском районе 57-летний Сергей Сергиенко прыгнул с парашютом и разбился. Его успели госпитализировать, но спасти не удалось.
По информации «Российской газеты», трагедия произошла из-за проблем с парашютом во время прыжка. Купол вел себя нестабильно и внезапно дернулся вперед примерно в шести метрах от земли.
Следствие назначило экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На счету Сергея Сергиенко около 3 тыс. прыжков, участие в ночном рекорде России, мировом рекорде во Флориде и всероссийские достижения.