Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко из Волжского погиб под Рязанью

Под Рязанью погиб обладатель российских и мировых рекордов парашютист Сергей Сергиенко из Волжского. Трагедия случилась на аэродроме «Крутицы», сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию парашютного спорта Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное МСУТ СК России Фото: Западное МСУТ СК России

После гибели парашютиста-рекордсмена завели уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

По данным следствия, днем 4 октября на аэродроме Крутицы в Шиловском районе 57-летний Сергей Сергиенко прыгнул с парашютом и разбился. Его успели госпитализировать, но спасти не удалось.

По информации «Российской газеты», трагедия произошла из-за проблем с парашютом во время прыжка. Купол вел себя нестабильно и внезапно дернулся вперед примерно в шести метрах от земли.

Следствие назначило экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На счету Сергея Сергиенко около 3 тыс. прыжков, участие в ночном рекорде России, мировом рекорде во Флориде и всероссийские достижения.

Нина Шевченко