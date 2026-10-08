МВД возбудило дело об отмывании 8 млн гранта на кемпинг под Воронежем

По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее принадлежало представителю юридического лица. В уполномоченный орган фигурант отправлял отчетность с недостоверными сведениями о расходовании субсидии. Кроме того, 8 млн руб. грантовых средств были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору. По предварительным данным, таким образом пытались скрыть происхождение денег и оформить их как законно полученные.