МВД возбудило дело об отмывании 8 млн гранта на кемпинг под Воронежем
08.10.2026, 17:31
В Воронежской области возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) при расходовании гранта на 8,7 млн руб., выделенного на создание кемпинга в Рамонском районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Там «Ъ-Черноземье» уточнили, что расследованием занимается региональный главк МВД.
Ранее по этому факту было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее принадлежало представителю юридического лица. В уполномоченный орган фигурант отправлял отчетность с недостоверными сведениями о расходовании субсидии. Кроме того, 8 млн руб. грантовых средств были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору. По предварительным данным, таким образом пытались скрыть происхождение денег и оформить их как законно полученные.
В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский районный суд Воронежа приговорил финансиста Дмитрия Наумовского к 13 годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег. Его признали виновным по девяти эпизодам, еще по 25 эпизодам дело прекратили из-за истечения срока давности.