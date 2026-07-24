Финансиста Наумовского приговорили в Воронеже к 13 годам за мошенничество

Ленинский районный суд Воронежа приговорил к 13 годам колонии общего режима Дмитрия Наумовского, обвиненного в мошенничестве и отмывании денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Фигуранта признали виновным по девяти эпизодам мошенничества и покушения на мошенничество, а по остальным (25 составов) дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом 24 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Дмитрий Наумовский в период с 2014-го по 2018 год под предлогом оказания помощи гражданам в получении кредитов лишал их прав на жилые помещения. В некоторых случаях жилье было единственным. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что фигурант был владельцем и руководителем ООО «ФинМаркет Черноземье» и занимался ипотечным кредитованием. Реклама компании предлагала клиентам выгодные займы под залог имущества, а руководитель фирмы обещал, что после возврата долга переоформит право на него обратно.

Следствие считает, что более 20 жителей Воронежа в результате лишились своих квартир, домов и земельных участков. Совокупный материальный ущерб составил около 66 млн руб.

В итоге Дмитрия Наумовского признали виновным по семи эпизодам мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а также в двух покушениях на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УКР РФ, до шести лет лишения свободы). Приговор не вступил в законную силу.

В середине июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному адвокату Никите Чермашенцеву. Он останется под домашним арестом до 11 августа включительно. Господина Чермашенцева обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Денис Данилов