В российский прокат вышел «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды
08.10.2026, 17:02
На экранах — фильм «Барашек в ящике», мировая премьера которого состоялась на Каннском фестивале этого года. Фильм знаменитого японского режиссера Хирокадзу Корээды имеет все признаки тематической актуальности и фирменного продукта большого мастера.
Действие этой притчи помещено в недалекое будущее, в котором можно как бы воскрешать погибших детей с помощью человекоподобных роботов. И вот чудесный мальчик, как две капли воды похожий на ушедшего из жизни девятилетнего Какеру, такой же чувствительный, но сделанный из электродов и микросхем (Риму Куваки), приземляется посреди двора с дрона-доставщика. Охваченные депрессией родители (Дайго и Харука Аясэ) хватаются за чудо-чадо как за соломинку, надеясь вернуть ощущение полноценной семьи.
Сначала кажется, что у этой идеи только технические ограничения: когда мальчик-андроид отходит на слишком большое расстояние, его датчик геолокации посылает тревожный сигнал, напоминая, что он все же не живой. Но настоящая проблема обнаруживается внутри самих родителей: способны ли они настроить свой эмоциональный аппарат на бескорыстную любовь? Именно перед этим экзаменом ставит их новый член семьи: он считывает в подсознании отца и матери и выводит наружу то, в чем они даже себе не признаются.