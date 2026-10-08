В российский прокат вышел «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды

Сначала кажется, что у этой идеи только технические ограничения: когда мальчик-андроид отходит на слишком большое расстояние, его датчик геолокации посылает тревожный сигнал, напоминая, что он все же не живой. Но настоящая проблема обнаруживается внутри самих родителей: способны ли они настроить свой эмоциональный аппарат на бескорыстную любовь? Именно перед этим экзаменом ставит их новый член семьи: он считывает в подсознании отца и матери и выводит наружу то, в чем они даже себе не признаются.