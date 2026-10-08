Чувствительный андроид

Истоки всех этих нарративов мы легко обнаружим в прежних фильмах Корээды. Начиная с первого, привлекшего к себе международное внимание: он назывался «После жизни» (1998), там дело происходило в загробном чистилище, где вновь прибывшие вспоминали свои самые счастливые земные моменты. Но чем дальше, тем больше Корээда перемещался от фантазий к повседневности и именно на этом поприще снискал успех. Особенно ему удавались сочиненные по мотивам газетной хроники современные сказки про детей как самых виктимных членов общества. Скажем, «Никто не узнает» (2003) — кинодрама о брошенных матерью подростках и их попытках выжить в джунглях мегаполиса. В «Чуде» (2011) два маленьких брата, разлученные после развода родителей, придумывают план, как соединить семью. В картине «Сын в отца» (2013) двух мальчиков перепутали в роддоме, и они выросли в резком классовом контрасте. В «Посредниках» (2022) молодая мать оставляет младенца в бэби-боксе, и мошенники хотят заработать, пристроив его в бездетную семью.