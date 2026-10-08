Госсекретарь США Марко Рубио призвал Европу «пробудиться от долгого сна»

Именно такое понимание политики и государственного управления администрация Трампа, по словам Марко Рубио, надеется возродить не только для США, но и для всей западной цивилизации. «Мы верим, что Европа может пробудиться от долгого сна и вновь разжечь тот огонь, который был зажжен здесь тысячелетия назад»,— заявил он, добавив, что признаки такого «пробуждения» уже есть. А именно: «По всему (европейскому.— “Ъ”) континенту мы наблюдаем то, что, как мы надеемся, станет началом смены поколений,— стремительный рост расходов на оборону, множество новых партнерств и программ, расширение производства и выпуска продукции вслед за историческими обязательствами в сфере обороны, взятыми на себя в прошлом году (на саммите НАТО.— “Ъ”) в Гааге».