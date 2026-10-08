Госсекретарь США Марко Рубио призвал Европу «пробудиться от долгого сна»
08.10.2026, 16:48
Главной темой выступления Марко Рубио стала необходимость «пробуждения» Европы. Госсекретарь США заявил, что западные страны оказались в «точке перелома», а решения ближайшего десятилетия определят положение Запада на весь следующий век. «Выбранный нами курс определит, сохранит ли Запад свое лидирующее положение в мире или смирится с будущим упадка, рабства и деградации. Мы либо выберем действовать сейчас, либо потеряем саму возможность действовать»,— объявил он.
США, по словам Марко Рубио, при президенте Дональде Трампе сделали свой выбор: «Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи: вернуть контроль над важнейшими цепочками поставок, реиндустриализировать нашу экономику, восстановить нашу оборону, бороться за доминирование в технологиях и отраслях будущего».
Именно национальные интересы, как следует из речи господина Рубио, нынешняя администрация США считает определяющим фактором внутренней и внешней политики страны, оставляя за собой право отстаивать их в том числе силой. Такой подход, подчеркнул он, был близок и древним грекам. «Несмотря на все свои высокие идеалы, древние греки не были наивны. Они понимали, что у наций есть интересы. Они понимали, что государственное управление требует благоразумия и дипломатии, но также понимали, что оно требует умения применять силу, когда благоразумие и дипломатия терпят неудачу»,— отметил он.
Госсекретарь заметил: сегодня стало «модно» считать, что просвещенная внешняя политика означает приоритет интересов мирового сообщества над интересами собственного народа. «Здесь нам тоже есть чему поучиться у древних греков, потому что они знали, что в верности своей нации нет ничего эгоистичного или неправильного, как и в том, чтобы ставить борьбу за защиту ее интересов превыше всего»,— развил он свою мысль.
Именно такое понимание политики и государственного управления администрация Трампа, по словам Марко Рубио, надеется возродить не только для США, но и для всей западной цивилизации. «Мы верим, что Европа может пробудиться от долгого сна и вновь разжечь тот огонь, который был зажжен здесь тысячелетия назад»,— заявил он, добавив, что признаки такого «пробуждения» уже есть. А именно: «По всему (европейскому.— “Ъ”) континенту мы наблюдаем то, что, как мы надеемся, станет началом смены поколений,— стремительный рост расходов на оборону, множество новых партнерств и программ, расширение производства и выпуска продукции вслед за историческими обязательствами в сфере обороны, взятыми на себя в прошлом году (на саммите НАТО.— “Ъ”) в Гааге».