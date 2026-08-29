«Это может быть тяжелая депрессия, анорексия, а потом оказывается, что за ней еще стоит аутизм»

Каждый 45-й ребенок в России может иметь аутистическое расстройство. Количество поставленных диагнозов РАС (расстройство аутистического спектра) растет во всем мире. РАС — широкая группа, в которую входят люди с очень разными уровнями потребностей в поддержке. Ученые выявили четыре подтипа аутизма, что в будущем поможет cделать помощь людям с такими проблемами более индивидуальной. Клинический психолог, эксперт благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова рассказала спецкору «Ъ» Ольге Алленовой о новой парадигме в понимании аутизма и персонализированной помощи, а также о том, почему российским специалистам важно знать о современных международных научных исследованиях в сфере психиатрии.

«Важны попытки понять, у кого какие потребности»

В июле 2025 года в журнале Nature Genetics было опубликовано крупное исследование, целью которого было изучение поведения, коммуникации, генетических особенностей, показателей психического здоровья аутичных людей. В результате были выделены четыре подтипа аутизма. У людей, отнесенных к первому подтипу, имеются тревожные расстройства, СДВГ, ОКР, поведенческие расстройства, при этом не наблюдается существенных задержек в развитии. Это самая большая подгруппа, в нее вошло 37% участников. К четвертому подтипу были отнесены люди с самыми выраженными трудностями в интеллектуальном развитии, коммуникативных и адаптивных навыках; они имеют задержки развития и сопутствующие психические расстройства. В данную группу вошли 10% участников.

— Чем ценно научное исследование аутизма?

— Это логичное продолжение эволюции наших знаний. Мир меняется, инструментов для познания становится больше, информация накапливается. Мы наблюдаем новый виток в понимании аутизма. Долгое время аутизм считался редким состоянием, свойственным только детям. Затем единая группа распалась на отдельные синдромы, появились синдром Аспергера, синдром Каннера и т. д. Но биологического понимания причин аутизма не было. Со временем научный мир пришел к модели спектра, то есть сегодня мы уже говорим не об аутизме в целом, а о расстройстве аутистического спектра.

С одной стороны, у людей есть общие характеристики, объединяемые термином «аутизм», а с другой — эти люди очень разные по уровню потребностей и необходимой поддержки. Поэтому возникла необходимость в исследованиях, которые пытаются внутри этого спектра выделить отдельные подгруппы.

Я говорю о проекте SPARK — это масштабный исследовательский проект, объединяющий более 30 университетов, клиник и научно-исследовательских центров, представителей разных специальностей — генетиков, психиатров, педиатров, а также самих аутичных людей. Сегодня у SPARK имеется огромная база данных, включающая не только людей с аутизмом, но и их близких родственников. Задача — понять, есть ли у разных людей с РАС генетические различия и как они влияют на функционирование и потребности человека. Проект существует уже больше пяти лет, и публикации выходят регулярно, просто всякий раз проблема рассматривается под другим углом.

— Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics в 2025 году, выделило четыре подтипа аутизма. Расскажите о них подробнее.

— В этом исследовании участвовали более 5800 детей, анализировались более 230 различных характеристик — генетические особенности, показатели обучения и развития, уровень интеллекта, адаптивные навыки, а также поведенческие и психиатрические проблемы. На основе полученных данных было выделено четыре подтипа.

Первый подтип «Социальные и поведенческие проблемы» — самый многочисленный, 37% выборки. Это люди, у которых помимо аутизма присутствуют поведенческие трудности, тревога, СДВГ или обсессивно-компульсивные расстройства, но при этом нет задержек развития. Важно понимать, что на качество жизни влияет не только сам аутизм, но и сопутствующие состояния. Второй подтип — «смешанные расстройства» (около 19%). В этой группе аутизм сочетается с задержкой развития, интеллектуальными или речевыми нарушениями, но поведенческие проблемы выражены слабее. Третий подтип — «умеренные проблемы» (34%). У людей, состояние которых относится к этому подтипу, есть легкие трудности в развитии, они не интенсивны, отсутствуют сопутствующие психиатрические расстройства — тревога, ОКР, депрессия. И четвертый, самый малочисленный подтип (около 10% выборки) — «выраженные нарушения». Это люди с самым высоким уровнем трудностей и потребностей в поддержке — интеллектуальными нарушениями, большими сложностями в коммуникации, а также они имеют поведенческие и психиатрические расстройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

— Есть ли параллели между четвертым подтипом и понятием «глубокий аутизм», которое было введено в публикации Lancet в 2022 году?

— Работа ученых, исследующих глубокий аутизм, направлена на лучшее понимание людей с самым высоким уровнем потребностей в поддержке. Эта группа начала работать в 2022 году под руководством Кэтрин Лорд и объединила ведущих исследователей в этой области. Глубокий аутизм — это не диагностическая категория, а описательная. В системах, где помощь оплачивается страховыми компаниями (например, в США.— «Ъ»), появление такой категории позволяет доказать необходимость выделения большего объема ресурсов — например, сопровождения человека 24 часа сутки, работу по развитию коммуникации и адаптивных навыков, помощь при нарушениях сна и питания, небезопасном поведении. Определение «глубокий аутизм» включает выраженные социальные трудности, снижение интеллекта (IQ ниже 50), выраженные нарушения коммуникации и речи, а также возраст старше восьми лет. Доля людей с глубоким аутизмом составляет около 20% от всей аутистической популяции.

— В рамках исследования SPARK 2025 года проводился именно генетический анализ во всех четырех группах людей с аутизмом. Что он показал?

— Исследователи пытались связать подтипы с различными генетическими мутациями. Сегодня считается, что в развитие аутистической симптоматики вовлечено несколько сотен, а возможно, и более тысячи генов. В группе с ярко выраженными нарушениями (те самые 10%) чаще всего встречаются de novo-мутации — новые, не унаследованные от родителей.

Также интересно, что люди, относящиеся к первому подтипу (социальные и поведенческие проблемы), получают диагнозы позже всех. С одной стороны, исследователи связывают это с тем, что в детском возрасте в первой группе трудности носят менее выраженный характер, с другой стороны — какие-то из генов, возможно, «включаются» позже, и поэтому такие нарушения, как СДВГ, расстройства поведения и настроения, могут быть не особо заметны. Почему это важно? Мы знаем, что некоторым аутичным людям действительно свойственны нарушения психического здоровья, и хорошо бы подумать об их профилактике.

Я сейчас наблюдаю за большим исследованием, которое ведут наши коллеги из университета Эмори, центра аутизма Маркус и педиатрических служб Atlanta Children, объединяющих детские больницы, центры неотложной помощи и реабилитационные службы в штате Джорджия. В этом исследовании ученые изучают тяжелые депрессии и суициды у подростков. И оказывается, что среди клиентов, которые попадают в отделения экстренной психиатрической помощи в результате попытки суицида, подростки и молодые люди с аутизмом составляют около 20%.

— То есть у них аутизм просто не диагностирован.

— К сожалению, большая часть подростков и молодых людей не имеет поставленного диагноза «аутизм». До 80% девочек, по американской статистике, могут не иметь диагноза аутизм до 18 лет и попадают в систему оказания помощи по другой причине. Это может быть тяжелая депрессия, тяжелое нарушение пищевого поведения — чаще всего анорексия. И сначала мы видим только вот эту картинку, а потом оказывается, что за ней еще стоит аутизм. И чаще всего эти девочки имеют аутизм, который не связан с тяжелыми отставаниями в развитии.

— А соматические заболевания у людей с РАС чаще встречаются, чем у нейротипичных людей?

— Да, это подтверждается в исследованиях, которые проводятся уже более десяти лет. В исследовании 2025 года, посвященном подтипам аутизма, этот вопрос не ставился. Но участники проекта SPARK им тоже занимаются. Исследования показывают, что у аутичных людей соматические трудности встречаются чаще, чем у людей неаутичных.

По разным данным судороги встречаются у 20–30%, до 40% аутичных людей имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, у них выше риск сахарного диабета, кардиологических проблем, ожирения, нарушений сна.

И в среднем продолжительность жизни аутичного человека несколько ниже, чем неаутичного, в том числе потому, что у него много соматических трудностей.

Исследования нужны и для того, чтобы оказывать людям более индивидуализированную помощь, проводить профилактику и лечение психических и физических заболеваний, которые чаще встречаются при аутизме. К примеру, если мы знаем, что у ребенка в подростковом возрасте может быть выше риск тревоги и депрессии, то лучше подумать еще в начальной школе: а что мы будем с этим делать, как мы это выявим и как будем справляться?