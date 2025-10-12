Все почти с ума свихнулись — даже кто безумен был

10 октября по инициативе ООН отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — «повышение осведомленности о проблемах с психикой во всем мире и мобилизация усилий для укрепления психического здоровья». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние семь лет во всем мире число людей с психическими нарушениями выросло на 25% — до 1 млрд человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год

Фото: United Artists Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год

Фото: United Artists

Не золотой миллиард

ООН подчеркивает, что Всемирный день психического здоровья «предоставляет всем заинтересованным сторонам, занимающимся вопросами психического здоровья, возможность рассказать о своей работе и о том, что еще необходимо сделать для того, чтобы забота о психическом здоровье стала реальностью для людей во всем мире». В начале сентября ВОЗ опубликовала данные, согласно которым более 1 млрд человек во всем мире живут с нарушениями психического здоровья — тревожными расстройствами, депрессией и другими психическими дисфункциями.

Число таких людей в последние годы постоянно растет: если в 2018 году их насчитывалось 792 млн, в 2020-м — 857 млн, в 2022-м — 900 млн, то в 2024 году — уже 970 млн. В своем докладе ВОЗ констатирует «тревожную тенденцию к стагнации финансирования психиатрической помощи». Отмечается, что «медианное значение государственных расходов на психиатрическую помощь по-прежнему составляет лишь 2% в общей структуре бюджетов здравоохранения и не менялось с 2017 г.».

При этом «наблюдаются разительные диспропорции между странами — если страны с высоким уровнем дохода затрачивают на охрану психического здоровья до $65 на человека, то страны с низким уровнем дохода — всего $0,04».

Говоря о наиболее распространенных психических расстройствах, ВОЗ сообщает, что 359 млн человек живут с тревожными расстройствами, 280 млн человек — с депрессией, к которой в числе прочего может приводить нездоровое влечение к обильному потреблению негативных новостей («думскроллинг»). Биполярным расстройством во всем мире страдает 37 млн человек, шизофренией — 23 млн. Еще 16 млн человек сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, а 41 млн человек, включая детей и подростков, страдает от поведенческого диссоциального расстройства.

Параноидальным расстройством личности страдает, по разным оценкам, от 3% до 4% населения планеты (240–320 млн человек). Среди основных видов паранойи выделяют алкогольную паранойю, паранойю ревности, религиозную паранойю, эротическую паранойю, персекуторную (в быту известна как «мания преследования», хотя к маниакальным нарушениям это не относится). Кроме того, ученые выделяют мегаломанную паранойю, которая характеризуется систематизированными бредовыми идеями величия, а также острую экспансивную паранойю — внезапно возникший экспансивный бред, бредовые идеи величия, могущества и бредовые идеи с религиозным содержанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Психо», 1960 год Фото: Alfred J. Hitchcock Productions Кадр из фильма «Сияние», 1980 год Фото: Hawk Films Ltd. Кадр из фильма «Анализируй это», 1999 год Фото: Baltimore Pictures Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Психо», 1960 год Фото: Alfred J. Hitchcock Productions Кадр из фильма «Сияние», 1980 год Фото: Hawk Films Ltd. Кадр из фильма «Анализируй это», 1999 год Фото: Baltimore Pictures

Спрос, предложение и приложения

По мере все большего распространения психических заболеваний растет спрос на их диагностику и лечение, в том числе при помощи современных технологий. ВОЗ отмечает, что «роль технологий в сфере психического здоровья значительно возросла, особенно во время пандемии COVID-19» (на фоне роста тревожности, неврозов и одновременно карантина, не позволявшего совершать личные визиты к специалистам).

В 2020 году только в США рынок приложений для поддержания психического здоровья оценивался в $500 млн.

По последним данным, в 2024 году мировой рынок приложений для психического здоровья оценивался в $6,5 млрд.

Ожидается, что к 2033 году этот показатель достигнет $15,7 млрд, а среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2033 год составит 10,4%.

Выросший спрос привел и к тому, что уже 75% поставщиков услуг в области психического здоровья предлагают услуги телемедицины/терапии, и многие пациенты предпочитают ее традиционной очной терапии.

В конце сентября Питсбургский университет опубликовал результаты исследования, в ходе которого изучалось, как сенсорные датчики смартфонов при помощи специального инструмента статистического анализа позволяют отследить первые симптомы возможного ухудшения психического здоровья. Исследователи проанализировали данные 557 человек, которые заполнили анкеты самооценки и поделились многими данными со своих мобильных телефонов, включая (но не ограничиваясь только ими): данные GPS, показывающие, как долго люди оставались дома и какое максимальное расстояние они преодолевали от дома; время, проведенное в состоянии ходьбы, бега и неподвижности; продолжительность работы экранов; количество принятых и совершенных звонков; состояние аккумулятора; продолжительность сна и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Винсент Ван Гог провел в психиатрической лечебнице год с диагнозом «эпилепсия височных долей»

Фото: Частная коллекция Ниархоса, Чикаго Художник Винсент Ван Гог провел в психиатрической лечебнице год с диагнозом «эпилепсия височных долей»

Фото: Частная коллекция Ниархоса, Чикаго

Используя приложение, разработанное в другом университете, Орегонском, команда ученых из Питсбурга смогла связать данные датчиков с различными симптомами психического здоровья. Исследователи использовали инструмент статистического анализа Mplus для поиска корреляций между данными сенсоров и симптомами психического здоровья, выявленными на исходном уровне. Затем ученым предстояло определить, коррелируют ли данные сенсоров с такими симптомами ухудшения психического здоровья как отчужденность, расторможенность, антагонизм, расстройство мышления, соматоформные или другие необъяснимые физические симптомы.

Помимо этих симптомов они также изучали так называемый P-фактор (психопатологический фактор). Это целый набор разнообразных особенностей поведения, присущих всем основным видам психических нарушений. «Если бы все симптомы, связанные со всеми проблемами психического здоровья, были кругами, то P-фактор — это область, где они пересекаются. Это не поведение само по себе. По сути, это то, что является общим для всех измерений». Исследователи обнаружили устойчивую корреляцию информации, полученной с датчиков, и P-фактора.

Впрочем, пока еще слишком рано говорить о том, что таким способом можно точно определить психическое отклонение. «Психическое здоровье — чрезвычайно сложная система,— говорится в результатах исследования.— Поведение разных людей настолько сильно различается, что применительно к одним людям датчики могут точнее описывать их поведение, а к другим — не так точно». По этой причине авторы исследования полагают, что в настоящее время подобные технологии вряд ли могут заменить клинического психиатра. «Мы определенно не думаем, что это может полноценно заменить диагностику и лечение. Это скорее будет дополнительным инструментом в арсенале врача»,— отмечают ученые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персонаж трилогии «Властелин колец» Голлум страдал раздвоением личности

Фото: New Line Cinema Персонаж трилогии «Властелин колец» Голлум страдал раздвоением личности

Фото: New Line Cinema

Политиков призвали задуматься о психическом здоровье

С 2013 года ВОЗ следует «Комплексному плану действий в области психического здоровья», который действует до 2030 года. План разработан на основе консультаций с государствами-членами, гражданским обществом и международными партнерами. ВОЗ отмечает, что «план придерживается комплексного и многосекторного подхода на основе скоординированных действий со стороны медико-санитарного и социального секторов при особом внимании укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации, уходу и выздоровлению».

Одной из важнейших задач этого плана является развитие государственных служб психиатрической помощи.

ВОЗ подчеркивает, что «в странах с низким и средним уровнем дохода крайне недостаточна численность специализированного медперсонала и медперсонала общего профиля, занимающегося вопросами психического здоровья.

Почти половина населения мира живет в странах, где в среднем имеется один психиатр на 200 тыс. или более человек… Организации лиц с психическими расстройствами и психосоциальной инвалидностью имеются лишь в 49% стран с низким уровнем дохода по сравнению с 83% стран с высоким уровнем дохода; в отношении семейных ассоциаций соответствующие цифры составляют 39% и 80%».

«Реформирование служб психиатрической помощи — одна из наиболее насущных задач государственного здравоохранения,—подчеркнул Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.— Каждое правительство и каждый лидер страны обязаны действовать незамедлительно и заботиться о том, чтобы помощь в связи с нарушениями психического здоровья считалась не привилегией, а одним из основных прав каждого человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «А я сошла с ума, я сошла с ума. Какая досада…» (Фрекен Бок, мультфильм «Карлсон вернулся», 1970 год)

Фото: Союзмультфильм «А я сошла с ума, я сошла с ума. Какая досада…» (Фрекен Бок, мультфильм «Карлсон вернулся», 1970 год)

Фото: Союзмультфильм

Помоги себе сам

Многие эксперты подчеркивают, что помимо врачей, специализированных учреждений, общественных организаций, семьи/друзей и высокотехнологичных приложений люди могут помочь себе сами в укреплении психического здоровья. И речь не идет о медитации или духовных практиках — она идет о самой обычной физической активности, которая чрезвычайно полезна для психического здоровья. Многим спортсменам и просто любителям активного образа жизни давно известно, что при физической активности мозг вырабатывает «гормоны радости» — серотонин и эндорфины. Одна из компаний, производящих спортивную обувь, уже несколько лет выпускает линейку беговых кроссовок под названием Endorphin.

Серотонин и эндорфины естественным образом улучшают настроение, снимают напряжение и стресс, которые повышают риск возникновения проблем со сном и чувства перегрузки в краткосрочной перспективе, а также проблем с психическим здоровьем и сердечно-сосудистых заболеваний — в перспективе долгосрочной. Физическая активность также снижает уровень кортизола (гормона стресса) в организме. Кроме того, как отмечает британский фонд Mental Health Foundation UK, «физическая активность может улучшить ваше восприятие себя и повысить вашу самооценку. Она также может помочь вам смотреть на вещи более позитивно, что поможет вам жить полноценной жизнью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «— Могу я видеть прокурора? — Можете. Где у нас прокурор? — В шестой палате, где раньше Наполеон был» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,1967 год)

Фото: Мосфильм «— Могу я видеть прокурора? — Можете. Где у нас прокурор? — В шестой палате, где раньше Наполеон был» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,1967 год)

Фото: Мосфильм

Впрочем, медики не призывают всех становиться спортсменами, бегать марафоны или покорять Эверест.

ВОЗ рекомендует всего 150 минут в неделю умеренной физической активности (быстрая ходьба, бег трусцой, спокойное плавание и т. п.) или 75 минут интенсивной физической активности в неделю (быстрый бег, занятия в тренажерном зале и т. п.).

Но даже такую минимальную физическую активность не проявляют 45% взрослых и 30% детей. «Длительные периоды бездействия могут увеличить риск развития депрессии, деменции, набора веса, диабета и других проблем со здоровьем, в том числе психических»,— подчеркивает Mental Health Foundation UK.

Если жители развитых стран, как правило, располагают инфраструктурой и достаточным уровнем доходов для физической активности (абонементы в тренажерный зал/бассейн, спортивная экипировка, занятия с тренером и пр.), то в странах с низким уровнем дохода порой не хватает ни того, ни другого. Кроме того, в странах с традиционным укладом общества и слаборазвитой системой здравоохранения психическое здоровье до сих пор входит в число табуированных тем. Такая ситуация наблюдается, например, в большинстве регионов Африки — несмотря на то что, по данным ВОЗ, на этом континенте более 116 млн человек страдают от психических расстройств. В этих странах ощущается острая нехватка специалистов по психотерапии: на каждые 100 тыс. человек приходится всего 1,4 специалиста по психическому здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из клипа «I’m Going Slightly Mad» («Я понемногу схожу с ума»), группа Queen, 1991 год

Фото: DoRo Productions Кадр из клипа «I’m Going Slightly Mad» («Я понемногу схожу с ума»), группа Queen, 1991 год

Фото: DoRo Productions

Острота проблемы породила неожиданное решение. По сообщению The Guardian, во многих африканских общинах местом, где можно получить психологическую консультацию, стали… парикмахерские. Фонд Bluemind, работающий в Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Того, включился в стихийно возникшие на местах доверительные отношения между парикмахерами и клиентами. Программа Heal by Hair («Исцелись через волосы») направлена на то, чтобы «повысить психотерапевтическую квалификацию» парикмахерам и парикмахершам, которые уже стали известны в местных общинах как люди, готовые выслушать личные проблемы клиента и дать толковый совет. По данным опроса, который фонд провел в семи франкоязычных странах Африки, 77% респондентов признались, что доверили парикмахерам секреты, касающиеся своего психического состояния или здоровья, а более 90% парикмахеров заявили, что клиенты обращались к ним за советом.

По словам основательницы программы Мари-Аликс де Путтер, за последние два года более 400 парикмахеров прошли обучение в качестве специалистов первой помощи или «послов психического здоровья». После обучения такие парикмахеры-психотерапевты уже провели консультации для более чем 100 тыс. человек. К 2030 году фонд надеется охватить более 1000 парикмахеров в 20 странах континента.

Текст: Евгений Хвостик