Рамон Вега первым бросил вызов Джанни Инфантино на президентских выборах
08.10.2026, 16:19
Кампанию, связанную с выборами президента Международной федерации футбола (FIFA), можно считать формально стартовавшей благодаря появлению первого оппонента действующего главы структуры Джанни Инфантино. Господин Инфантино рассчитывает в марте будущего года сохранить пост, несмотря на огромный репутационный ущерб, понесенный из-за скандала с попыткой продажи медиаправ на соревнования FIFA частным инвесторам. Конкурировать с ним решил бывший швейцарский футболист Рамон Вега, построивший программу на критике существующей системы управления футболом. Господин Вега считает, что из-за нее вид в данный момент находится «в реанимационном отделении».
О том, что он будет баллотироваться на пост президента Международной федерации футбола, Рамон Вега объявил 7 октября, представив предвыборную программу в виде 11-страничного «манифеста». Новость привлекла повышенное внимание различных медиаресурсов прежде всего из-за того, что ее можно считать формальным началом кампании, связанной с очередными выборами президента крупнейшей спортивной федерации. Они состоятся в марте 2027 года в Рабате и вызывают особый интерес из-за расколовшего футбольное сообщество грандиозного конфликта.