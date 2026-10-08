Рамон Вега первым бросил вызов Джанни Инфантино на президентских выборах

О том, что он будет баллотироваться на пост президента Международной федерации футбола, Рамон Вега объявил 7 октября, представив предвыборную программу в виде 11-страничного «манифеста». Новость привлекла повышенное внимание различных медиаресурсов прежде всего из-за того, что ее можно считать формальным началом кампании, связанной с очередными выборами президента крупнейшей спортивной федерации. Они состоятся в марте 2027 года в Рабате и вызывают особый интерес из-за расколовшего футбольное сообщество грандиозного конфликта.