Стоимость нефти Brent превысила $105 за баррель
08.10.2026, 16:15
Цена декабрьского фьючерса на нефть Brent в 16:04 мск растет на 4,32%, до $104,5 за баррель. В 15:10 мск показатель увеличивался на 5,19%, до $105,4 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Так рынок реагирует на публикацию Axios о вероятной подготовке США к возобновлению боевых действий в Иране. По словам источников издания, Пентагон намерен нанести массированные удары по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры. Reuters со ссылкой на аналитиков пишет, что цена нефти после этого сообщения будет держаться на уровне выше $100 за баррель.