Центральный вход в астраханский кремль закрыли из-за реставрации
08.10.2026, 15:11
В Астрахани закрыли центральный вход в кремль через Пречистенскую колокольню с улицы Тредиаковской. Причина — начало масштабной реставрации исторического объекта, сообщает «Пункт А».
Вход в ансамбль временно организован через Никольские ворота со стороны улицы Адмиралтейской. О том, как долго будет закрыт центральный вход, неизвестно.
В июне минкульт РФ определил подрядчика на реставрацию астраханского кремля. Контракт на 615,7 млн руб. заключили с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» из Москвы. Средства поступят тремя траншами: по 153,9 млн руб. в 2026 и 2027 годах, 307,8 млн — в 2028 году. По контракту исполнитель отреставрирует исторические строения общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Самым затратным объектом станет Пречистенская колокольня — на нее заложен 251 млн руб.