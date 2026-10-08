Осужденный за порнографию блогер Хилми Форкс вышел из колонии
08.10.2026, 15:00
Из исправительной колонии № 12 (ИК-12) в Волгоградской области выпустили блогера Хилми Форкса (настоящее имя Хильми Олейник). В заключении он провел три года по обвинению в изготовлении порнографии. Об этом сообщил сам блогер в Telegram-канале.
«Всем привет, кто ждал, скучал, переживал. Теперь я с вами»,— написал Хильми Олейник.
Блогеру вынесли приговор в декабре 2023 года, его приговорили к трем годам общего режима. Поводом стали его посты в Telegram-канале со сценами полового акта. Следствие утверждало, что порнографические материалы он изготовил в ноябре 2022 года, после чего выложил в открытый доступ.
Незадолго до этого, в июле 2023 года, блогеру также назначили административный арест на 12 суток за хулиганство после драки во «Вкусно — и точка». В том же году его вместе с блогером Дашей Корейкой привлекли к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Летом 2026 года Хильми Олейник подал прошение об условно-досрочном освобождении. В июне Волжский городской суд отказал в УДО, указав, что цели исправления не достигнуты.