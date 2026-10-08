Осужденный за порнографию блогер Хилми Форкс вышел из колонии

Из исправительной колонии № 12 (ИК-12) в Волгоградской области выпустили блогера Хилми Форкса (настоящее имя Хильми Олейник). В заключении он провел три года по обвинению в изготовлении порнографии. Об этом сообщил сам блогер в Telegram-канале.