Британия внесла в санкционный список президента Южной Осетии и газовозы
Великобритания расширила на 23 позиции санкционный список по России
Великобритания внесла 23 физлица в санкционный список по России. Под санкции подпал в том числе президент Южной Осетии Марат Камболов и советник президента России Алан Гаглоев. Также ограничения затронули российские суда «теневого флота» и газовозы.
Согласно пресс-релизу британского МИДа, санкции распространили на «кремлевские сети дезинформации и лиц, совершающих пытки гражданского населения и занимающихся идеологической обработкой детей». В министерстве заверили, что «поддержка Великобритании в отношении Украины останется непоколебимой».
Физлицам грозит заморозка счетов, им также запрещен въезд на территорию страны. В санкционный список попали в том числе:
- президент Южной Осетии Марат Камболов;
- советник президента России Алан Гаглоев;
- бывший вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев;
- глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия;
- глава общественной организации «Союз молодых евразийцев Грузии» Георгий Иремадзе;
- основатель телекомпании «Сезони» Николоз Мжаванадзе.
Помимо этого ограничения затронули три арктических СПГ-газовоза — «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Петр Столыпин», а также Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd (трейдинговое подразделение НОВАТЭКа).
В конце сентября Евросоюз впервые продлил персональные санкции в отношении около 3 тыс. российских физических и юридических лиц сразу на три года. В Кремле считают все санкции незаконными.
Подробности — в материале «Ъ» «Троим не продлевать».
Ключевое последствие для газовозов — не только ограничение перевозки, но и выпадение из обычной инфраструктуры морской логистики: британские меры предусматривают запрет компаниям обслуживать и страховать суда, перевозящие российский СПГ. Без международного страхования порт любой страны может отказать судну во входе, поэтому такой запрет способен сделать экспортный рейс невозможным даже при наличии судна и груза.
Риск особенно существенен для танкерного флота «Ямал СПГ» НОВАТЭКа: его страховое покрытие полностью обеспечивает британский P&I Club. Теоретическая замена страховщиков на группы, не подпадающие под британские ограничения, может дать недостаточный уровень защиты для международной логистики, включая компенсацию убытков при авариях и загрязнении.