Британия внесла в санкционный список президента Южной Осетии и газовозы

Великобритания внесла 23 физлица в санкционный список по России. Под санкции подпал в том числе президент Южной Осетии Марат Камболов и советник президента России Алан Гаглоев. Также ограничения затронули российские суда «теневого флота» и газовозы.

Согласно пресс-релизу британского МИДа, санкции распространили на «кремлевские сети дезинформации и лиц, совершающих пытки гражданского населения и занимающихся идеологической обработкой детей». В министерстве заверили, что «поддержка Великобритании в отношении Украины останется непоколебимой».

Физлицам грозит заморозка счетов, им также запрещен въезд на территорию страны. В санкционный список попали в том числе:

президент Южной Осетии Марат Камболов;

советник президента России Алан Гаглоев;

бывший вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев;

глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;

секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия;

глава общественной организации «Союз молодых евразийцев Грузии» Георгий Иремадзе;

основатель телекомпании «Сезони» Николоз Мжаванадзе.

Помимо этого ограничения затронули три арктических СПГ-газовоза — «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Петр Столыпин», а также Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd (трейдинговое подразделение НОВАТЭКа).

В конце сентября Евросоюз впервые продлил персональные санкции в отношении около 3 тыс. российских физических и юридических лиц сразу на три года. В Кремле считают все санкции незаконными.

Подробности — в материале «Ъ» «Троим не продлевать».