Силовики провели обыски у блогера-иноагента Романа Алехина

По словам господина Алехина (иноагент), правоохранительные органы пришли с обысками в 6 утра. Повод для уголовного дела, уточнил он, возник в августе 2025 года: неизвестный отправил угрозы взрыва на почту суда и добавил адрес криптокошелька блогера для сбора пожертвований. Блогер допустил, что обыск мог быть связан с рассмотрением его заявления в Минюсте об исключении из реестра иноагентов.