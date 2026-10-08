Силовики провели обыски у блогера-иноагента Романа Алехина
08.10.2026, 14:04
Сотрудники полиции сегодня утром пришли с обыском к военному блогеру и бывшему советнику губернатора Курской области Роману Алехину (признан в России иностранным агентом). Как написал блогер в Telegram-канале, мероприятия относятся к расследованию уголовного дела, по которому он проходит свидетелем. У мужчины изъяли телефон и рабочий ноутбук.
По словам господина Алехина (иноагент), правоохранительные органы пришли с обысками в 6 утра. Повод для уголовного дела, уточнил он, возник в августе 2025 года: неизвестный отправил угрозы взрыва на почту суда и добавил адрес криптокошелька блогера для сбора пожертвований. Блогер допустил, что обыск мог быть связан с рассмотрением его заявления в Минюсте об исключении из реестра иноагентов.
Романа Алехина признали иностранным агентом в сентябре 2025 года. В качестве причин Минюст назвал то, что блогер распространял недостоверную информацию о ходе спецоперации и распространял материалы других иноагентов. Господин Алехин (иноагент) пытался обжаловать статус через суд, однако суды вставали на сторону Минюста. Кроме того, в июле блогера дважды оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах.