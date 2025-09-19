Курского блогера Романа Алехина внесли в список иноагентов

Минюст признал иностранным агентом курского военного блогера Романа Алехина, а также журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова, историка Сергея Эрлиха и проект «Автозак LIVE».

Как сообщили в ведомстве, они распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о российской власти, создавали негативный образ российской армии и критиковали боевые действия на Украине.

Летом прошлого года иноагент Роман Алехин был назначен советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который с апреля находится под арестом по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

Блогер неоднократно критиковал решения команды нынешнего главы региона Александра Хинштейна. А в сентябре в Telegram-каналах появилось видео, на котором Роман Алехин, по утверждению авторов ролика, обсуждает схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО. После этого в правоохранительных органах сообщили о проверке, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Юрий Голубь