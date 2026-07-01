Курского блогера Алехина оштрафовали за несданный вовремя отчет иноагента

Суд оштрафовал военного блогера, экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента на 30 тыс. руб. (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом сообщил сам блогер в своем Telegram-канале. Постановление об административном наказании вынес Промышленный райсуд Курска, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Алехин (признан иноагентом, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Алехин (признан иноагентом, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Параллельно в суде рассматривается еще одно административное дело в отношении Романа Алехина (признан иноагентом) — о «недонесении» на себя в Минюст РФ (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ). Решение по нему пока не принято.

Сам блогер отмечал ранее, что вовремя не сдал отчет за 2025 год, что и послужило основанием для его привлечения к ответственности. Причиной составления второго протокола, по словам господина Алехина (признан иноагентом), является то, что он «не донес на себя за то, что находился под иностранным влиянием в 2024–2025 годах». При этом он называл ситуацию «абсурдной» и возмущался по ее поводу, напоминая, что помогал беженцам в Курской области в августе 2024-го, а также заключал контракт с Минобороны о службе в ВС РФ.

«Сначала меня штрафуют за то, что я якобы не предоставил отчеты. Потом, когда я эти отчеты все же предоставил, меня начинают штрафовать уже за то, что предоставил их не вовремя. И самое главное здесь даже не сумма. Самое главное — логика происходящего. Потому что речь ведь идет не о какой-то скрытой деятельности, а о пустых, нулевых формах, в которых по сути нечего писать»,— написал Роман Алехин (признан иноагентом) после штрафа.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Алехин не смог оспорить статус иноагента в апелляции. Тогда Курский областной суд оставил без изменений соответствующее решение первой инстанции.

Романа Алехина включили в реестр иноагентов 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО. После этого в правоохранительных органах заявили, что проведут проверку, однако о ее результатах не сообщалось.

По словам экс-советника курского губернатора, Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение им сообщений и материалов признанных иноагентами Telegram-каналов.

Блогера назначили советником бывшего главы Курской области Алексея Смирнова летом 2024 года. В начале апреля экс-губернатора приговорили к 14 годам колонии строгого режима за взятки. Сегодня Курский облсуд оставил приговор без изменений.

Егор Якимов