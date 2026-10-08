Тамбовские ломбарды увеличили выдачу займов на 30% в первом полугодии
08.10.2026, 13:59
В первом полугодии 2026 года общий объем выданных ломбардами средств тамбовчанам составил 217,5 млн руб. Это на 30% больше, чем в январе–июле 2025 года. Средний размер займа составил около 21 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Уточняется, что за шесть месяцев тамбовчане заключили с ломбардами более 10,5 тыс. договоров займа. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль тамбовских ломбардов за первое полугодие снизилась на 63%, до 1,5 млн руб.
В 94% случаев клиенты закладывали украшения и изделия из драгоценных металлов. На фоне роста цен на золото примерно на четверть объем выдач под ювелирные изделия вырос почти на 25%.
Одновременно вдвое увеличилось число займов под автомобили: за полугодие тамбовчане заключили 97 таких договоров, тогда как годом ранее — 50. Средний размер автозайма составил около 73 тыс. руб.
За первый квартал 2026-го тамбовчане оформили более 5,4 тыс. договоров с ломбардами. Совокупный объем предоставленных средств составил 107,6 млн руб., увеличившись на 38% в годовом сопоставлении.