Тамбовские ломбарды увеличили выдачу займов на 30% в первом полугодии

Уточняется, что за шесть месяцев тамбовчане заключили с ломбардами более 10,5 тыс. договоров займа. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль тамбовских ломбардов за первое полугодие снизилась на 63%, до 1,5 млн руб.