Тамбовские ломбарды нарастили выдачу займов на 38% до 108 млн в первом квартале

В первом квартале 2026 года в Тамбовской области зафиксирована положительная динамика на рынке ломбардов. Количество оформленных договоров составило более 5,4 тыс. Это на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Совокупный объем предоставленных средств составил 107,6 млн руб., увеличившись на 38% в годовом сопоставлении. Средняя сумма одного займа оценивается в 20 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Традиционно свыше 95% займов предоставляется под обеспечение ювелирными изделиями и драгоценными металлами. Одновременно отмечен устойчивый рост сегмента автозалогов: число соответствующих договоров за год увеличилось вдвое, а объем выданных средств — почти в пять раз.

По итогам первых шести месяцев 2025 года объем кредитования населения через ломбарды Тамбовской области достиг 168 млн руб., увеличившись в 1,5 раза в годовом сопоставлении. При этом число оформленных займов составило 10 тыс., что на 5% превышало результат аналогичного периода 2024-го.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году жители Воронежской области заключили с ломбардами 180 тыс. договоров залогового кредитования — на 9% больше, чем годом ранее. Совокупный объем выданных средств превысил 3 млрд руб., увеличившись на 31%.

Кабира Гасанова