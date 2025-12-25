В Черноземье в 2025 году выявили 16 нелегальных кредиторов

За 2025 год в регионах Черноземья было выявлено 16 нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в Центробанке.

В Липецкой области установили шесть таких организаций. По данным публичного реестра ЦБ, речь идет об ООО «Ломбард 48+», ООО МКК «Деньги в рост», ООО «Ломбард все деньги тут», ООО МКК «РД онлайн», ООО «Ломбард успешный» (Ломбард №1) и ООО «Ломбард "Сапфир"».

В Белгородской области обнаружены три «черных кредитора». Среди них ООО «Ломбард успешный» (Ломбард №1), комиссионный магазин «Эра» и КПК «Щит». В Орловской области также выявили трех нелегальных кредиторов: ООО «Капитал», ООО «Ломбард бриллиантовая рука» и ООО «Первый брокер» (Росломбард, автоломбард).

По две организации действовали в Воронежской и Курской областях. В реестре ЦБ указаны: ООО «Ломбард успешный» (Ломбард №1), ООО МКК «ДНС» в Воронежской области и ООО «ЗМ ломбард», ООО «Ломбард успешный» (Ломбард №1) в Курской области.

Данные об аналогичных тамбовских организациях за 2025 год не приводятся.

Всего в предупредительный список Банка России внесены 24 тыс. организаций. Помимо финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, теперь в список включаются организации, которые привлекают инвестиции физических лиц, не имея на это права.

В 2024-м в Воронежской и Белгородской областях выявили по четыре, а в Курской и Липецкой — по два нелегальных кредитора. Кроме того, в Воронежской области нашли одну, а в Липецкой — две финансовых пирамиды.

