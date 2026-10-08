Главного тренера «Саутгемптона» условно дисквалифицировали за шпионаж

Немецкий тренер был также оштрафован на £28 тыс. Отстранение отсрочено до конца сезона-2027/28. Как сообщила газета The Times, FA настаивала на необходимости более суровых санкций — трехмесячного запрета на работу без отсрочки. Однако независимая комиссия избрала более мягкое наказание, указав прежде всего на «искреннее раскаяние» Эккерта.