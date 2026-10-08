Главного тренера «Саутгемптона» условно дисквалифицировали за шпионаж
08.10.2026, 13:14
Футбольная ассоциация Англии (FA) на шесть недель условно отстранила от работы главного тренера «Саутгемптона» Тонду Эккерта по делу о слежке за соперниками. Об этом сообщается на сайте организации.
Немецкий тренер был также оштрафован на £28 тыс. Отстранение отсрочено до конца сезона-2027/28. Как сообщила газета The Times, FA настаивала на необходимости более суровых санкций — трехмесячного запрета на работу без отсрочки. Однако независимая комиссия избрала более мягкое наказание, указав прежде всего на «искреннее раскаяние» Эккерта.
В мае «Саутгемптон» по сумме двух встреч (0:0; 2:1) обыграл «Мидлсбро» в полуфинале play-off Championship (второго по силе английского дивизиона) за выход в Английскую премьер-лигу. Однако проигравшая команда потребовала исключить победителя из числа участников финала из-за нарушения дисциплинарного регламента турнира.
Перед первым матчем команд аналитик «Саутгемптона» Уильям Солт снимал на телефон тренировку соперников, что является нарушением двух статей дисциплинарного кодекса. Тонда Эккерт взял на себя вину за организацию операции.
Английская футбольная лига (EFL) начала расследование, в ходе которого были выявлены подобные нарушения перед матчами Championship с «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун». «Саутгемптон» исключили из play-off. Также независимая дисциплинарная комиссия сняла с клуба четыре очка в турнирной таблице Championship сезона-2026/27.
«Саутгемптон» с десятью очками по итогам восьми туров занимает 13-е место в турнирной таблице Championship. В следующем матче команда 11 октября дома сыграет с «Портсмутом».