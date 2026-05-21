Шпион, который меня сгубил

Английский футбол потряс необычный скандал. «Саутгемптон» был отстранен от финала play-off второго по силе дивизиона страны, в котором на кону стоит право в следующем сезоне играть в дивизионе элитном. Причиной стала история с детективным оттенком. Один из сотрудников клуба с юга Англии подглядывал за тренировкой «Мидлсбро», соперника по полуфиналу мини-турнира. Разведчик был раскрыт, его личность быстро установили. А Английская футбольная лига (EFL), сделавшая выбор в пользу крайне жестких санкций, кажется, создала прецедент. Приняв решение исключить «Саутгемптон», она пересмотрела итоги уже сыгранных футбольных матчей.

Поздно вечером во вторник, 19 мая, Английская футбольная лига — структура, объединяющая клубы второго, третьего и четвертого по силе дивизионов страны,— опубликовала довольно важное заявление. Оно касалось громкого скандала, в центре которого оказался футбольный клуб «Саутгемптон». В последние годы он болтался между Английской премьер-лигой (АПЛ), то есть высшим уровнем, и Championship, вторым по рангу. В нынешнем сезоне клуб вновь боролся за выход в элиту, но внезапно лишился этой перспективы.

Причиной стало решение независимой дисциплинарной комиссии по делу, которое в британских СМИ прозвали Spygate. Шпионский скандал разгорелся на позапрошлой неделе. 8 мая достоянием общественности стала фотография: в фокусе — мужчина, он прячется за деревом и держит в руках мобильный телефон. Его личность вскоре установили.

Загадочным разведчиком оказался аналитик «Саутгемптона» Уильям Солт.

А дерево, за которым он прятался, растет на территории гольф-клуба, граничащего с тренировочной базой «Мидлсбро». Мотивы господина Солта сомнений не вызывали: через два дня командам предстояло играть в полуфинале play-off за выход в АПЛ.

Когда незваный гость понял, что сотрудники «Мидлсбро» его разоблачили, он стер с телефона все записи и поспешил удалиться. Это Уильяма Солта не спасло. Его опознали по фото в социальных сетях, а газета Daily Mail узнала, что шпион оставил еще один след, рассчитавшись банковской карточкой за кофе.

В расписание, несмотря на скандал, никаких корректировок внесено не было. «Саутгемптон» и «Мидлсбро» провели два полуфинальных матча. Итогом первого стала безголевая ничья. После 90 минут во втором тоже было равенство —1:1. А на излете дополнительного времени «Саутгемптон» вырвал победу благодаря курьезному голу североирландца Ши Чарльза — тот, очевидно, задумывал навес, но, сам того не желая, запустил мяч в ворота по такой траектории, что не оставил вратарю соперников никаких шансов — попал под самую штангу. Так «Саутгемптон» заработал путевку в финал play-off на лондонском Wembley.

Однако ни руководство клуба, ни его болельщики, которые вскоре смели 36 тыс. билетов на национальный стадион, после свистка об окончании встречи с «Мидлсбро» не могли быть уверены в том, что их команда до столицы доедет. А «Мидлсбро» между тем продолжал тренироваться и надеялся, что еще не утратил шансы на выход в богатейшую лигу мира.

Надеялся не зря. К тому моменту EFL уже начала расследование инцидента. «Саутгемптон» обвинялся в нарушении регламента организации, а конкретно — ст. 3 п. 4 (предписывает каждому клубу «вести себя по отношению к другим клубам и лиге с предельной добросовестностью») и ст. 127 (запрещает наблюдать за тренировкой другого клуба за 72 часа до очной встречи). Заметно усложнили разбирательство пробелы в своде правил EFL. Суть нарушения в нем прописана, а возможные наказания — нет.

Итогом стало решение независимой дисциплинарной комиссии, исключившей «Саутгемптон» из текущего play-off и снявшей с него четыре очка в следующем розыгрыше Championship.

В заявлении EFL уточняется, что «клуб признал многочисленные нарушения регламента». Речь идет также о двух других инцидентах, связанных со слежкой за чужими тренировками: перед матчем против «Оксфорд Юнайтед» в декабре 2025 года и против «Ипсвич Таун» в апреле 2026-го.

Вскоре выяснились другие острые подробности. По данным The Telegraph, главный тренер «Саутгемптона» Тонда Эккерт взял на себя ответственность за организацию операции по слежке. Пытаясь объясниться, немецкий специалист заявил, что просто не знал о запрете. Ему теперь грозит длительная дисквалификация: собственное расследование с целью назначить персональные санкции в четверг начала Футбольная ассоциация Англии. Поста Тонда Эккерт, скорее всего, лишится, даже если избежит отстранения. Источники The Times утверждают, что такая беспечность тренера привела «в ярость» игроков команды. Они уже успели провести консультации с юристами о возможном взыскании с клуба ущерба.

«Саутгемптон» сразу подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии (поздно вечером в среду она была отклонена, первоначальный вердикт оставлен без изменений). Однако публичное заявление клуб сделал лишь спустя сутки. К «болельщикам и футбольному сообществу в целом» «прямо и без экивоков» решил обратиться генеральный директор Фил Парсонс. Он отметил, что в «Саутгемптоне» согласны с тем, что «санкции должны быть применены», но «не могут принять» «демонстративно диспропорциональное» наказание.

Английские СМИ, например The Times, называют решение EFL «беспрецедентным» и обращают внимание на то, как различные структуры, в том числе внутри страны, обходились с подобными нарушениями прежде.

«Лидс Юнайтед», посылавший своих сотрудников шпионить за соперниками по Championship в 2019 году, отделался штрафом в £200 тыс. (нарушение было допущено до введения в регламент ст. 127). «Саутгемптон» же, для сравнения, был лишен возможности играть в матче, который может принести ему примерно в 100 раз больше — по разным оценкам, от £180 млн до £200 млн.

Избежала коллективной ответственности и женская олимпийская сборная Канады на Играх в Париже. Члены ее штаба запустили беспилотник, чтобы подсмотреть за тренировкой команды Новой Зеландии. Провинившиеся были спешно высланы из столицы Франции. Позже они и главный тренер канадок Беверли Пристман были на год отстранены от футбольной деятельности за «оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Не ожидали такого решения в отношении «Саутгемптона» и юристы. Так, фирма Walker & Partners еще до объявления об отстранении клуба поделилась своим взглядом на Spygate. По ее мнению, «пересмотр результатов матча и признание ‘‘Мидлсбро’’ жертвой полностью дискредитированного спортивного состязания» — мера чересчур смелая. Адекватным наказанием Walker & Partners видела снятие с «Саутгемптона» шести очков в таблице чемпионата и штраф в размере 10% от доходов за следующий сезон (средства следовало перечислить в адрес «Мидлсбро»).

EFL же рискнула пересмотреть спортивные результаты и создала, таким образом, прецедент. Более того, розыгрыш play-off Championship погрузился в хаос. Дата финала (он изначально был назначен на 23 мая) теперь может быть сдвинута.

В связи с этим может быть изменено и место проведения матча: Wembley все-таки площадка чрезвычайно востребованная. EFL и сама признает, что «эта сложная ситуация» породила массу «неудобств для болельщиков, особенно для тех, кто планировал поездку».

Не очень довольны развитием событий и в «Халл Сити» — клубе, вышедшем в финал честно и больше недели не знавшем, против кого ему предстоит играть важнейший матч сезона. Владелец «Халла» турецкий предприниматель Аджун Ылыджалы и вовсе настаивает, что его команда должна без игры получить путевку в АПЛ. «Этим вопросом уже занимаются юристы,— сказал он.— Мы десять дней готовились к матчу с ‘‘Саутгемптоном’’! Все внимание аналитиков и тренеров было сосредоточено на нем. А теперь, когда до финала остаются считаные дни, соперник другой».

Роман Левищев