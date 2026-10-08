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Черноземье

Главой Бобровского района Воронежской области переизбран Анатолий Балбеков

Совет депутатов Бобровского района переизбрал главой Анатолия Балбекова

08.10.2026, 13:15
Глава Бобровского района Воронежской области Анатолий Балбеков

Глава Бобровского района Воронежской области Анатолий Балбеков

пресс-служба президента РФ

Совет народных депутатов Бобровского района Воронежской области переизбрал главой местной администрации Анатолия Балбекова, который занимает эту должность 31 год — с 1995 года. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что ранее глава района избирался из состава совета. Сегодня парламентарии выбрали его из числа претендентов, представленных губернатором Александром Гусевым. Господину Гусеву кандидатуру Анатолия Балбекова представило региональное отделение партии «Единая Россия».

Анатолию Балбекову 63 года. Он родился в Казахстане. В 1985 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени Глинки (сегодня — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I), имеет специальность инженера-механика сельского хозяйства. В 1980 году устроился на конезавод в Бобровском районе Воронежской области, затем, одновременно с учебой, трудился рабочим института. После службы в армии вернулся на конезавод. С февраля 1989 года по февраль 1995-го был председателем колхоза «Память Кирова» в Бобровском районе, в феврале — декабре 1995-го — генеральным директором Хреновского конного завода в том же муниципалитете. В декабре был избран главой района.

Как Анатолий Балбеков принимал участие в открытии нового корпуса «Хреновской школы наездников» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова