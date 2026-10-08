Главой Бобровского района Воронежской области переизбран Анатолий Балбеков

Анатолию Балбекову 63 года. Он родился в Казахстане. В 1985 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени Глинки (сегодня — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I), имеет специальность инженера-механика сельского хозяйства. В 1980 году устроился на конезавод в Бобровском районе Воронежской области, затем, одновременно с учебой, трудился рабочим института. После службы в армии вернулся на конезавод. С февраля 1989 года по февраль 1995-го был председателем колхоза «Память Кирова» в Бобровском районе, в феврале — декабре 1995-го — генеральным директором Хреновского конного завода в том же муниципалитете. В декабре был избран главой района.