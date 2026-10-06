В Екатеринбурге задержали подростка за нападение на водителя трамвая

В Екатеринбурге задержали школьника, подозреваемого в нападении на водителя трамвая. По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 5 октября на улице Уральской. По версии следствия, подросток, находившийся на сцепном устройстве трамвая, в ответ на замечание водителя распылил ей в лицо аэрозольное средство, обладающее раздражающим действием. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Подозреваемым оказался учащийся одной из городских школ. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, по вменяемой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы.

«Подросток задержан в процессуальном порядке, следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»— сообщили в СКР.

Полина Бабинцева