Роспотребнадзор опроверг данные о втором случае заболевания в Иркутской области
08.10.2026, 12:14
Сообщения о возможном втором случае заражения опасной инфекцией в Иркутской области не подтверждаются. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Согласно комментарию российского ведомства, появились утверждения о заболевании контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, которая умерла от пневмонии неустановленной этиологии.
«(ВОЗ) также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре.
Там напомнили, что в ответ на запросы ВОЗ российская сторона направила исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации и проведенных мероприятиях. ВОЗ подтверждает отсутствие риска чрезвычайной ситуации в Иркутской области, добавили в ведомстве.