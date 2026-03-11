Черчилля и Джейн Остин на британских банкнотах заменят птицами и животными

Банк Англии готовит к выпуску новую серию банкнот, на которых вместо исторических личностей, включая Уинстона Черчилля или Джейн Остин, появятся изображения редких птиц и животных, сообщает BBC. По мнению экспертов, изображения птиц и животных подделать сложнее, чем лица людей. В ближайшее время специалисты в области дикой природы составят список редких птиц и животных, обитающих в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вопрос об изменении оформления банкнот обсуждали еще летом 2025 года. Тогда Банк Англии предложил варианты замены. Среди них — памятники архитектуры и достопримечательности; искусство, культура и спорт; значимые события в истории страны; инновации и открытия; природа и природные ландшафты. Около 60% принявших участие в опросе британцев проголосовали за изображения природы, 56% выбрали архитектуру. Меньше всего голосов получили исторические события (19%).

С 1960 года на банкнотах Банка Англии размещается изображение монарха. С 1970 года на них стали появляться исторические личности. Первым из них стал Уильям Шекспир. Сейчас в обращении находятся купюры с изображениями Уинстона Черчилля, Джейн Остин, Джозефа Тернера и Алана Тьюринга.

Алена Миклашевская