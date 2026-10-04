Сотрудница Иркутского противочумного института умерла от пневмонии неустановленной этиологии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила о стабильной эпидемиологической обстановке в Иркутской области. В ведомстве сообщили, что в регионе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Причиной смерти лаборантки названа «пневмония неустановленной этиологии». Лабораторные анализы не выявили у погибшей микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в институте не зафиксировано аварий при работе с патогенами, а среди персонала за последние 10 дней не было обращений по поводу инфекционных заболеваний.

Поводом для экстренного заседания областной комиссии по ЧС, которое днем 2 октября провел глава региона Игорь Кобзев с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой, стали публикации в Telegram-каналах. В них утверждалось, что лаборантка разбила пробирку с возбудителем, поступила в Шелеховскую больницу и скончалась в ночь на 2 октября.

Несмотря на официальные опровержения, власти подтвердили, что стационар Шелеховской больницы был закрыт на карантин. На фоне публикаций в СМИ масочный режим также был введен на Иркутском алюминиевом заводе.

Лолита Белова