Суд в Индии дал три недели на репатриацию экипажа с задержанного танкера Unity

Решение вынес Высокий суд в индийском штате Орисса. Он признал моряков оставленными без помощи судовладельца в соответствии с законом Индии о торговом мореплавании. Суд постановил, что владелец судна не выплатил им зарплату, не обеспечил необходимыми припасами и не организовал смену экипажа или репатриацию.