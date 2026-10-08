Суд в Индии дал три недели на репатриацию экипажа с задержанного танкера Unity
08.10.2026, 12:01
Суд в Индии обязал местные власти организовать репатриацию экипажа, в составе которого 20 россиян, с арестованного танкера Unity. Привести решение в исполнение нужно «как можно скорее, предпочтительно в течение трех недель с момента получения решения суда», сообщает судоходный портал Splash24/7.
Решение вынес Высокий суд в индийском штате Орисса. Он признал моряков оставленными без помощи судовладельца в соответствии с законом Индии о торговом мореплавании. Суд постановил, что владелец судна не выплатил им зарплату, не обеспечил необходимыми припасами и не организовал смену экипажа или репатриацию.
Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, 9 мая прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью. Два дня спустя Высокий суд штата Одиша наложил на него арест из-за финансовых претензий к владельцу. Выяснилось, что компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое якобы получила только часть денег. За поставки с учетом всех процентов и расходов компания потребовала $423,8 тыс. Всего на борту находятся 23 человека, в их числе также один гражданин Казахстана и два гражданина Египта. МИД РФ призвал власти Индии освободить россиян с судна Unity.