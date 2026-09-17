На арестованном в Индии танкере Unity оказались 20 российских моряков

На борту нефтяного танкера Unity, арестованного у берегов Индии четыре месяца назад, находятся 23 человека. Среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта. Остальные 20 человек — российские моряки. По оценке капитана судна, запасов еды и воды, которые им доставили месяц назад, хватит только до конца сентября.

«Генеральное консульство России в Калькутте находится на связи с капитаном судна и местными властями, оказывается необходимое содействие», — сообщили в диппредставительстве (цитата по ТАСС). Там отметили, что намерены посетить экипаж в ближайшее время. Одновременно с этим консульство пытается оформить морякам визы, чтобы они смогли выехать в Россию.

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью 9 мая. Два дня спустя Высокий суд штата Одиша наложил на него арест из-за финансовых претензий к владельцу. Ранее компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое, как утверждает, получила лишь часть денег. За топливо, с учетом всех процентов и расходов, компания потребовала $423,8 тыс.