МИД РФ призвал власти Индии освободить россиян с задержанного судна Unity

МИД России призывает власти Индии принять меры по освобождению экипажа арестованного танкера Unity. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. На судне, арестованном в мае, находятся 20 российских моряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«На данном этапе посольство в Нью-Дели и генеральное консульство России в Калькутте ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии»,— сказала «РИА Новости» Мария Захарова. Она призвала разрешить ситуацию как можно быстрее.

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью 9 мая. Два дня спустя Высокий суд штата Одиша наложил на него арест из-за финансовых претензий к владельцу. Ранее компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое, как утверждается, получила лишь часть денег. За топливо с учетом всех процентов и расходов компания потребовала $423,8 тыс. Всего на борту находятся 23 человека. Помимо россиян, среди них — один гражданин Казахстана и два гражданина Египта.