В Свердловской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения сельхозземель

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении земель для сельскохозяйственного производства в 37 муниципалитетах (всего в регионе 94 МО). Данная мера принята для поддержки сельскохозяйственных предприятий, пострадавших от переувлажнения почв, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Решение позволит сельхозпроизводителям претендовать на страховые выплаты за утраченный урожай, а также избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая. «Аграрии смогут претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай. С селянами мы в постоянном диалоге, всего в 2026 году они получат поддержку порядка пяти млрд руб., мы отдадим их в полном объеме, а с учетом сложностей и природных условий никаких санкций не будет»,— подчеркнул Денис Паслер.

По поручению губернатора работы по ликвидации ЧС будет координировать министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Распоряжением утвержден не только перечень муниципалитетов, где вводится региональный режим ЧС, и план по устранению последствий переувлажнения почвы в полях»,— сообщили в департаменте.

Летом 2026 года Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями, в ряде территорий вводился режим ЧС. В числе наиболее пострадавших оказались Ирбит, Пышма, Талица, Реж. Синоптики отмечали, что лето 2026 года в Екатеринбурге стало вторым по количеству осадков за всю историю наблюдений: за три месяца в городе выпало 506 мм осадков, что составляет 211% от нормы. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что ситуация с погодой на Среднем Урале не имеет аналогов за последние десятилетия. Губернатор Денис Паслер сообщал, что из-за дождливого лета аграрии региона по итогам уборочной кампании 2026 года соберут на 5–10% меньше овощей, чем годом ранее.

Полина Бабинцева