Пашинян по телефону поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщили в армянском правительстве, глава кабмина поздравил российского президента с днем рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«И передал ему наилучшие пожелания», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

В предыдущий раз Никол Пашинян и Владимир Путин общались 1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».