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Пашинян по телефону поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщили в армянском правительстве, глава кабмина поздравил российского президента с днем рождения.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«И передал ему наилучшие пожелания», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

В предыдущий раз Никол Пашинян и Владимир Путин общались 1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».

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