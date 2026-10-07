Пашинян по телефону поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщили в армянском правительстве, глава кабмина поздравил российского президента с днем рождения.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«И передал ему наилучшие пожелания», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.
В предыдущий раз Никол Пашинян и Владимир Путин общались 1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».