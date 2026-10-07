В Кремле рассказали о множестве поздравлений Путину в день рождения
07.10.2026, 17:18
Многочисленные поздравления от зарубежных коллег поступили президенту России Владимиру Путину в день рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимиру Путину поступают поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов. Несколько коллег поздравили президента России в телефонных разговорах.
По случаю дня рождения Владимир Путин уже созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также премьером Армении Николом Пашиняном.