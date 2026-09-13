Кушнер: большая часть соглашения по Украине уже согласована
Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что в соглашении об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы все пункты, за исключением вопроса территорий.
О готовности мирного соглашения господин Кушнер рассказал на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи. По его словам, на переговорах в Москве президент России Владимир Путин «обозначил линию, которой хочет достичь». Джаред Кушнер уточнил, что украинская сторона пока не готова идти на территориальные уступки.
«Если Украина захотела бы отступить до этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Пока что Украина не хочет этого делать»,— сказал Джаред Кушнер. Он указал, что задача переговорщиков — найти креативное решение, которое «не будет противоречить желаниям» Киева и «позволит убедить Россию прекратить конфликт таким образом, чтобы исключить его возобновление в будущем».
5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джаред Кушнер говорил, что в настоящий момент Вашингтон работает над возобновлением трехсторонних переговоров.
В январе 2026 года Владимир Зеленский говорил, что в рамках американского мирного плана согласовано около 90% вопросов, а нерешенными остаются территориальный вопрос, принадлежность Запорожской АЭС и гарантии безопасности Киеву. Поэтому спор о территориях на деле означает согласование сразу нескольких связанных решений: где пройдет линия прекращения огня, кто будет контролировать спорные районы, какие силы смогут находиться на Украине и как будет управляться атомная станция.
Один из обсуждавшихся механизмов предполагал заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения на юге, а спорные укрепленные районы Донбасса — превратить в демилитаризованную или свободную экономическую зону с особым управлением. В другой версии плана рассматривались вывод украинских войск из части территорий и возможное размещение там контингента ООН, то есть территориальный компромисс должен был быть связан с отдельным режимом контроля, а не только с изменением карты.
Устойчивость такого соглашения зависит и от гарантий безопасности: Зеленский заявлял, что без существенной роли США одних европейских стран Украине недостаточно, тогда как размещение западных контингентов на Украине Россия ранее называла неприемлемым. Это создает отдельное ограничение для конструкции мира — меры, призванные предотвратить возобновление конфликта, сами требуют согласия сторон по вопросу, который одна из них отвергает.