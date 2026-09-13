Кушнер: большая часть соглашения по Украине уже согласована

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что в соглашении об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы все пункты, за исключением вопроса территорий.

О готовности мирного соглашения господин Кушнер рассказал на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи. По его словам, на переговорах в Москве президент России Владимир Путин «обозначил линию, которой хочет достичь». Джаред Кушнер уточнил, что украинская сторона пока не готова идти на территориальные уступки.

«Если Украина захотела бы отступить до этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Пока что Украина не хочет этого делать»,— сказал Джаред Кушнер. Он указал, что задача переговорщиков — найти креативное решение, которое «не будет противоречить желаниям» Киева и «позволит убедить Россию прекратить конфликт таким образом, чтобы исключить его возобновление в будущем».

5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джаред Кушнер говорил, что в настоящий момент Вашингтон работает над возобновлением трехсторонних переговоров.