Госдолг Башкирии остается ниже 63 млрд рублей
08.10.2026, 11:06
Объем государственного долга Башкирии в сентябре увеличился на 25,75 млн руб., отчиталось региональное министерство финансов. Теперь госдолг примерно на 2,8 млн руб. не достигает отметки 63 млрд руб.
Структура обязательств республики осталась почти без изменений. Как и прежде, около 17,9 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги (облигации), менее 36,1 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 8,5 млрд руб. — на государственные гарантии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», минфин Башкирии собирается разместить облигации RU24018BAS0 на 10 млрд руб. с переменным доходом.