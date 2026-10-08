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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Башкортостан

Госдолг Башкирии остается ниже 63 млрд рублей

08.10.2026, 11:06
Объем государственного долга Башкирии в сентябре увеличился на 25,75 млн руб., отчиталось региональное министерство финансов. Теперь госдолг примерно на 2,8 млн руб. не достигает отметки 63 млрд руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Структура обязательств республики осталась почти без изменений. Как и прежде, около 17,9 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги (облигации), менее 36,1 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 8,5 млрд руб. — на государственные гарантии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», минфин Башкирии собирается разместить облигации RU24018BAS0 на 10 млрд руб. с переменным доходом.

Идэль Гумеров