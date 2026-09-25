Минфин Башкирии разместит облигации на 10 млрд рублей с переменным купоном

Министерство финансов Башкирии собирается разместить 10 млн облигаций с переменным купонным доходом общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Проект решения о выпуске опубликован на сайте министерства.

Облигации получат государственный регистрационный номер RU24018BAS0. Срок обращения составит три года.

В последний раз республика выпускала облигации с переменным доходом в декабре прошлого года. Номинальная стоимость ценных бумаг с номером RU24017BAS0 составила 4 млрд руб.

По итогам августа обязательства Башкирии по государственным ценным бумагам составляли около 17,9 млрд руб. В июне минфин погасил около 3,7 млрд руб. долга по облигациям, а в июле — еще 4 млрд руб.

В середине июня министерство планировало выпустить облигации номинальной стоимостью 7 млрд руб. с фиксированным купонным доходом, однако «на фоне ухудшения геополитической ситуации и неблагоприятной конъюнктуры финансового рынка» отменило решение и перенесло размещение на неопределенный срок.

Предельный объем размещения государственных ценных бумаг в этом году должен был составить 23 млрд руб., позже сумма сократилась до 21,5 млрд руб.

В 2025 году Башкирия разместила облигации с фиксированным доходом на 12 млрд руб. (с погашением в июне — сентябре 2027 года), с переменным доходом — на 4 млрд руб. (срок погашения — ноябрь 2029 года).

Идэль Гумеров