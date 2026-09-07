Башкирия погасила кредиты перед банками на 3 млрд рублей

Объем государственного долга Башкирии за месяц сократился на 4,2%, до 62,97 млрд руб. Отчет об объеме и структуре обязательств опубликовало министерство финансов республики.

К 1 сентября обнулились долги по кредитам перед банками, которые месяц назад составляли 3,04 млрд руб. Обязательства по бюджетным кредитам увеличились на 212,1 млн руб., до 36,61 млрд руб. Сумма государственных гарантий почти не изменилась, составив 8,49 млрд руб.

Нынешний объем госдолга Башкирии является минимальным с января 2024 года.

Идэль Гумеров